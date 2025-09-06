2 órája
Nosztalgia a megyeszékhely kihagyhatatlan helyszínén, magával ragadóak a győri Baross út egykori képei
A Fortepant böngészve fantasztikus fotókra bukkantunk. A győri Baross út nem csak a helyiek egyik legkedveltebb helyszíne a megyeszékhelyen. Folytatjuk múltidéző cikkünket.
A Baross út Győr egyik legforgalmasabb útvonala, a Káptalandomb déli peremétől észak-déli irányban átszeli a belvárost, majd a vasút felett átívelő Baross hídon keresztülhaladva a Szigethy Attila útig tart. Retró fotókon mutatjuk, milyen volt a győri Baross út hangulata az 1960-as, 1970-es években. A fortepant böngészve akadtunk ezekre a múltidéző felvételekre.
Győri Baross út: tarts vissza velünk a múltba
Aki a megyeszékhelyen jár, a győri Baross utat biztosan felkeresi. A Fortepant böngészve látványos retró fotókra bukkantunk, gyere velünk, és nézd meg a legtutibb felvételeket:
Nosztalgia a megyeszékhely kihagyhatatlan helyszínén, főszerepben a győri Baross útFotók: Forrás/Fortepan
Nosztalgiázz velünk! Fantasztikus fotókat mutatunk a győri sétálóutcáról
Korábban igazi retró fotókon mutattuk meg, milyen volt a győri Baross út elragadó hangulata. Emellett nem is olyan régen a folyók városának látványosságait is bemutattuk.
Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton
A folyók városának látványosságai - Retro fotókon mutatjuk Győr hídjait
Aki a megyeszékhelyen jár, egyetlen helyszínen biztosan elsétál. A győri Baross út elragadó hangulatáról a 70-es évekből is hoztunk már nosztalgia fotókat.
Bomba jó fotókon repítünk a múltba, a hangulatos győri Baross útra, a 70-es évekbe
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nemrég Győrbe látogatott Ördög Nóra és családja. A Nánásiék Facebook oldalán osztottak meg egy képet a követőikkel. Ördög Nóra és kislánya mosolyog a győri Baross úton. A kép nem készülhetett régen, a háttérben rövid nadrágban sétálnak az emberek, ami a jó időre utal. Megmutatták a divatos, piros táskájukat is a közönségnek. Az eredeti bejegyzést és a kommenteket ITT>> megnézheted.