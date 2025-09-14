szeptember 14., vasárnap

Megható történet

3 órája

Limonádét árult a hegyeshalmi kislány az árva állatokért

Címkék#hegyeshalmi#kislány#ajándék#limonádé#győri állatmenhely#alapítvány

Szeptember 1-jén igazán különleges üzenetet kapott az Emberek az Állatokért alapítvány Rebekától,

Kisalföld.hu

- Megható történetet szeretnénk megosztani - tette közzé közösségi oldalán a győri állatmenhely. Egy tündéri kislánytól érkezett az üzenet, aki a nyár folyamán limonádét árult, és az ebből összegyűlt teljes összeget – 14.000 forintot –  a győri állatmenhely védenceinek ajánlotta fel. 

győri állatmenhely
A győri állatmenhely legújabb lakói. A kicsiket egy mezőgazdasági területen a semmi közepén hagyták magukra. Óriási szerencséjük volt, hogy két úriember-, felfigyelt rájuk és nem hagyták magukra őket. Fotó: Emberek az Állatokért

Győri állatmenhely megható ajándékot kapott

- A hegyeshalmi történet nem csak egy gesztus számunkra sokkal több, mint adomány. Ez a tiszta gyermeki jóság és szeretet legszebb példája. Rebeka nemcsak a kutyusok és cicusok mindennapjait tette szebbé, hanem nekünk, embereknek is példát mutatott: így lehet igazán nagy szívvel gondolkodni másokról - írta a menhely vezetősége, akik nagyon hálásak a megható ajándékért.

- Bárcsak minden gyermek ilyen jó szívvel nőne fel, és minden szülő így tanítaná őket szeretetre, önzetlenségre, felelősségre - tették hozzá.

 

