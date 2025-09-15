szeptember 15., hétfő

Kikapcsolódás

1 órája

Győr Arrabona Lions Club: jótékonysági séta Pannonhalmán

Címkék#Pannonhalma#Győr Arrabona Lions Club#gyaloglás#jótékonyság

A Győr Arrabona Lions Club szervezésében szeptember 20-án, szombaton hagyományos jótékonysági sétát terveznek Pannonhalmán.

Kisalföld.hu
Győr Arrabona Lions Club: jótékonysági séta Pannonhalmán

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Gyülekező és regisztráció reggel 9 órától a Hefter Üveggaléria udvarán (Pannonhalma, Tóthegy 11/a). Innen indul 10 órakor a gyaloglás, egy rövidebb és egy hosszabb távon (4 km és 8 km). Útközben lehetőség lesz pihenőre és frissítésre. Egy vidám közösségi program a varázslatos pannonhalmi dombokon.

A bevétellel látássérült embereket és a mindszentpusztai autista otthont támogatja a Győr Arrabona Lions Club. 

A jótékonyságért köszönetképpen gulyáspartival várják a résztvevőket.

 

