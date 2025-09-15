Kikapcsolódás
4 órája
Győr Arrabona Lions Club: jótékonysági séta Pannonhalmán
A Győr Arrabona Lions Club szervezésében szeptember 20-án, szombaton hagyományos jótékonysági sétát terveznek Pannonhalmán.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Gyülekező és regisztráció reggel 9 órától a Hefter Üveggaléria udvarán (Pannonhalma, Tóthegy 11/a). Innen indul 10 órakor a gyaloglás, egy rövidebb és egy hosszabb távon (4 km és 8 km). Útközben lehetőség lesz pihenőre és frissítésre. Egy vidám közösségi program a varázslatos pannonhalmi dombokon.
A bevétellel látássérült embereket és a mindszentpusztai autista otthont támogatja a Győr Arrabona Lions Club.
A jótékonyságért köszönetképpen gulyáspartival várják a résztvevőket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre