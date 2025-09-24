Megjöttünk
Gyönyörű neveket kaptak a kedden született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 23-án születtek Győrben: Tóth Ábel (Ács), Kovács Áron (Felpéc).
Szeptember 23-án születtek Mosonmagyaróváron: Hegedűs Fanni (Jánossomorja), Szabó Áron (Halászi).
