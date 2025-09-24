1 órája
Sokan tekerték a kétkerekűt Jánossomorján - fotók
Gurul a “János” címmel szerveztek kerékpározást Jánossomorján a napokban. A közös gurulás keretében összekapcsolták a mobilitási hetet és a kulturális örökség napjait.
Gurul a “János” címmel megmozdult a bringás közösség – és nem is akárhogyan! Veres Dávid szervezésében, több közreműködő járult hozzá a nap sikeréhez.
Gurul a “János” két keréken
A jánossomorjai tekerés közös reggelivel indult, majd a mintegy 140 résztvevő 6 nevezetes állomást érintett, ahol pecséteket gyűjthettek az "útlevelükbe". Akinek sikerült mind a hatot begyűjteni, egy kis ajándékkal gazdagodott a túra végén. A jó idő, a lelkes résztvevők és a közösségi élmény tette igazán különlegessé ezt a délelőttöt. A közös kerékpározással a mobilitási héthez és a kulturális örökség napjaihoz is kapcsolódtak, megállva szakrális kisemlékeknél, kereszteknél, képoszlopoknál.
Gurul a “János” – szakrális emlékek nyomában együttFotók: Lehmann Anikó