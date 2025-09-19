szeptember 19., péntek

Negyedszer közösen

1 órája

Gurul a város utoljára: több ezren tekertek idén együtt Mosonmagyaróváron - fotók, videó

Címkék#kerékpár#Mosonmagyaróvár#Flesch Központ#Gurulójegy#program

Negyedik alkalommal szervezték meg a Gurul a város programot pénteken. A négy alkalommal több ezren gurultak együtt Mosonmagyaróváron.

Mészely Réka

Pénteken délután negyedszer hívta a Flesch Központ a Gurul a város programra a kerékpározás szerelmeseit. Ezúttal a Flesch Központnál gyülekeztek azok a kerékpárosok, akik a közös mosonmagyaróvári tekeréshez kívántak csatlakozni.

gurul a város
Gurul a város: idén utoljára pattanta két kerékre Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Gurul a város: az utolsó alkalom is népszerű volt

A Flesch Nonprofit Kft. munkatársainak tájékoztatása szerint ezúttal mintegy félezren csatlakoztak a programhoz. A Károly u. (Flesch parkoló) - Mosonyi M. u. - Aranyossziget u. (1406 j. ök. út) - Magtár u. - Szent István király út (1. sz. elsőrendű főút) - Soproni u. - József A. u. (85304 j. közút) - Hild János tér -Töltés utca - Bauer R. u. - Fertősor - Alkotmány u. - Barátság u. - Cseresznyés u. - Huszár G. u. - Királyhidai út (Tesco körforgalom, 1. sz. elsőrendű főút) - Szekeres R. u. - Lomb utca - Pacsirta u. UFM Aréna - Pozsonyi út (15. sz. elsőrendű főút) - Béke utca - Újhelyi utca - Várallyai u. - Halászi út (1401 j. ök. út) - Nőszirom u. - Tündérfátyol u. - Tűzliliom u. - Csermelyciprus u. - Kálnoki u. - Kiserdő u. - Károly u. (Flesch parkoló) volt ezúttal az útvonal. A program elején lehetett hozzájutni a „Gurulójegyekhez”, melyet érdemes volt gyűjteni, hiszen a mostani alkalommal azokat ajándékokra lehetett váltani.

Ezúttal is sok család, barátok, fiatalok és idősek pattantak kerékpárra, hogy a város megmozgató programban részt vegyenek. 

Utoljára pattant idén két kerékre Mosonmagyaróvár

Fotók: Kerekes István

 

