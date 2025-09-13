2 órája
Megmozdult a Tóthegy: Kitti garázsvására összekovácsolja a szomszédokat - fotók
A pannonhalmi Sántha-Kovács Kitti és férje két gyermeket nevelnek, és ahogy a kisgyerekes családoknál lenni szokott, az évek során rengeteg, és még annál is több holmi halmozódott fel náluk. Kitti gondolt egy nagyot, és az ötletre megmozdult, ha nem is egész Pannonhalma, de a Tóthegy egészen biztosan. Sok-sok fotót hoztunk a tóthegyi garázsvásárról.
– Rotációs kapától kezdve a mellszívón át a gyerekcipőig minden van – mutatott körbe a pannonhalmi házuk udvarán Sántha-Kovács Kitti. A kétgyermekes édesanya úgy érezte, rengeteg olyan dolog halmozódott fel náluk, amelyeket nem használnak. – A garázsvásár jó, de egyedül több vele a munka, mint a haszon. A szüleim Biatorbágyon élnek, ott már sokadik alkalommal rendeznek közösségi garázsvásárt. Pannonhalmán miért ne működhetne?
Így született meg a garázsvásár ötlete
Ugyan a család még egy éve sem él Pannonhalmán, mégis sikerült megmozdítani a Tóthegyet: az utcában szombaton nagy volt a nyüzsgés, közel harmincan csatlakoztak a programhoz, és kínálták megunt, ám jó állapotú dolgaikat.
Ki-ki a saját portája előtt árult, de voltak, akik csoportosultak és közösen kínálták portékáikat. Kittiék udvarán öt család feleslegessé vált holmijai kaptak helyet szombaton abban a reményben, hogy valakinek pont szüksége lesz valamire és jelképes összegért megvásárolja.
Garázsvásár PannonhalmánFotók: Molcsányi Máté
– A magyar ember szeret gyűjtögetni, viszont nehezen szabadul meg a dolgaitól. Az egyes online platformokon sok vesződséggel jár eladni, csomagolni, postára adni. Egyrészt ennek a megkönnyítésére jó a garázsvásár, másrészt pedig ismerkedhetünk egymással, kapcsolatok születnek. Bízom benne, hogy lesz folytatása a garázsvásárnak.
Németh Józsefné, Piroska főként saját készítésű ékszereit, ruháit és képkereteit kínálta.
A férjem mindig azt mondja, a „van”-tól nem kell félni. Sok holmit halmoztunk fel, ezek egy részét hoztam el a vásárra
– árulta el kérdésemre.
