Megmozdult a Tóthegy: Kitti garázsvására összekovácsolja a szomszédokat - fotók

– Rotációs kapától kezdve a mellszívón át a gyerekcipőig minden van – mutatott körbe a pannonhalmi házuk udvarán Sántha-Kovács Kitti. A kétgyermekes édesanya úgy érezte, rengeteg olyan dolog halmozódott fel náluk, amelyeket nem használnak. – A garázsvásár jó, de egyedül több vele a munka, mint a haszon. A szüleim Biatorbágyon élnek, ott már sokadik alkalommal rendeznek közösségi garázsvásárt. Pannonhalmán miért ne működhetne?

Sántha-Kovács Kitti, a pannonhalmi garázsvásár szervezője. További képekért görgessen lejjebb, rengeteg fotót hoztunk!

Fotó: Molcsányi Máté

Így született meg a garázsvásár ötlete

Ugyan a család még egy éve sem él Pannonhalmán, mégis sikerült megmozdítani a Tóthegyet: az utcában szombaton nagy volt a nyüzsgés, közel harmincan csatlakoztak a programhoz, és kínálták megunt, ám jó állapotú dolgaikat.

Ki-ki a saját portája előtt árult, de voltak, akik csoportosultak és közösen kínálták portékáikat. Kittiék udvarán öt család feleslegessé vált holmijai kaptak helyet szombaton abban a reményben, hogy valakinek pont szüksége lesz valamire és jelképes összegért megvásárolja.

