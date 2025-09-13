szeptember 13., szombat

Valakinek kacat, másnak kincs

2 órája

Megmozdult a Tóthegy: Kitti garázsvására összekovácsolja a szomszédokat - fotók

Címkék#Pannonhalma#Tóthegy#pannonhalmi garázsvásár

A pannonhalmi Sántha-Kovács Kitti és férje két gyermeket nevelnek, és ahogy a kisgyerekes családoknál lenni szokott, az évek során rengeteg, és még annál is több holmi halmozódott fel náluk. Kitti gondolt egy nagyot, és az ötletre megmozdult, ha nem is egész Pannonhalma, de a Tóthegy egészen biztosan. Sok-sok fotót hoztunk a tóthegyi garázsvásárról.

Pardavi Mariann

– Rotációs kapától kezdve a mellszívón át a gyerekcipőig minden van – mutatott körbe a pannonhalmi házuk udvarán Sántha-Kovács Kitti. A kétgyermekes édesanya úgy érezte, rengeteg olyan dolog halmozódott fel náluk, amelyeket nem használnak. – A garázsvásár jó, de egyedül több vele a munka, mint a haszon. A szüleim Biatorbágyon élnek, ott már sokadik alkalommal rendeznek közösségi garázsvásárt. Pannonhalmán miért ne működhetne?

pannonhalmi garázsvásár, sántha-kovács kitti, tóthegy, pannonhalma
Sántha-Kovács Kitti, a pannonhalmi garázsvásár szervezője. További képekért görgessen lejjebb, rengeteg fotót hoztunk!
Fotó: Molcsányi Máté

Így született meg a garázsvásár ötlete

Ugyan a család még egy éve sem él Pannonhalmán, mégis sikerült megmozdítani a Tóthegyet: az utcában szombaton nagy volt a nyüzsgés, közel harmincan csatlakoztak a programhoz, és kínálták megunt, ám jó állapotú dolgaikat. 

Ki-ki a saját portája előtt árult, de voltak, akik csoportosultak és közösen kínálták portékáikat. Kittiék udvarán öt család feleslegessé vált holmijai kaptak helyet szombaton abban a reményben, hogy valakinek pont szüksége lesz valamire és jelképes összegért megvásárolja. 

Kattintson a képre és lapozza végig Molcsányi Máté fotós képeit a pannonhalmi garázsvásárról!

Garázsvásár Pannonhalmán

Fotók: Molcsányi Máté

– A magyar ember szeret gyűjtögetni, viszont nehezen szabadul meg a dolgaitól. Az egyes online platformokon sok vesződséggel jár eladni, csomagolni, postára adni. Egyrészt ennek a megkönnyítésére jó a garázsvásár, másrészt pedig ismerkedhetünk egymással, kapcsolatok születnek. Bízom benne, hogy lesz folytatása a garázsvásárnak.

Németh Józsefné, Piroska főként saját készítésű ékszereit, ruháit és képkereteit kínálta.

A férjem mindig azt mondja, a „van”-tól nem kell félni. Sok holmit halmoztunk fel, ezek egy részét hoztam el a vásárra 

– árulta el kérdésemre. 

Pannonhalmán jó emberek élnek

Ezer tő borsmenta elültetéséhez kért segítséget a közösségi médiában a pannonhalmi Gyimesi Barbara. A felhívásra tucatnyian érkeztek kicsik és nagyok, hogy önzetlenül hozzátegyenek a munkához. A közösségi összefogásnak köszönhetően alig másfél óra alatt végeztek a hatalmas feladattal, amely egyszerre szólt a borsmenta gyógynövényről, valamit emberi történetekről és megható emlékekről is. Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el Barbara, a pannonhalmi gyógynövényes történetét!

 

 

