Szívből futnak, két hét múlva rendezik a II. Decem Futást Pannonhalmán

„Az időjárás ugyan nem volt velünk egy éve, esőzések és erős szél váltotta az első versenyt megelőző hőséget. A rossz idő mégsem szegte a futók lelkesedését, 95 felnőtt és 56 gyerek vágott neki a távoknak. Bízunk benne, hogy ideális futóidőben rendezhetjük a második Decem Futást” – kezdte Szekeres Anna, a Firmitudo Futó Egyesület Alapító tagja.

Futás minden héten - Felvételünkön a Firmitudo csapat tagjainak egy része látható augusztusi közösségi futás alkalmával Pannonhalma Fő tere előtt.

Hamarosan jön a II. Decem Futás Pannonhalmán

A pannonhalmi közösség már hónapok óta gőzerővel szervezi az II. Decemet. A versenyt a felnőtteknek két távon (5 és 10 km) rendezik, míg a gyerekek három távon tehetik magukat próbára (250 m, 500 m és 1000 m) szeptember 13-án 9 órától.

Hallgassa meg Szekeres Annával készült podcastunkat:

Az induló gyerekek fagyikupont és gofrit kapnak ajándékba a futás után. „Két fontos szempont számunkra, hogy a futók biztonságban legyenek és jól érezzék magukat nálunk. A verseny útvonala garantálja ezeket.