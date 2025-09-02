3 órája
Szívből futnak, két hét múlva rendezik a II. Decem Futást Pannonhalmán
A közösségi futások egyesületi szintre léptek tavaly Pannonhalmán. Sőt, egy éve a Firmitudo csapat megszervezte a Győrhöz közeli kisváros történetének első komoly futóversenyét. Utóbbi története két hét múlva folytatódik, úgy tűnik, sikerül hagyományt kovácsolni a Decem Futásból.
„Az időjárás ugyan nem volt velünk egy éve, esőzések és erős szél váltotta az első versenyt megelőző hőséget. A rossz idő mégsem szegte a futók lelkesedését, 95 felnőtt és 56 gyerek vágott neki a távoknak. Bízunk benne, hogy ideális futóidőben rendezhetjük a második Decem Futást” – kezdte Szekeres Anna, a Firmitudo Futó Egyesület Alapító tagja.
Hamarosan jön a II. Decem Futás Pannonhalmán
A pannonhalmi közösség már hónapok óta gőzerővel szervezi az II. Decemet. A versenyt a felnőtteknek két távon (5 és 10 km) rendezik, míg a gyerekek három távon tehetik magukat próbára (250 m, 500 m és 1000 m) szeptember 13-án 9 órától.
Hallgassa meg Szekeres Annával készült podcastunkat:
Az induló gyerekek fagyikupont és gofrit kapnak ajándékba a futás után. „Két fontos szempont számunkra, hogy a futók biztonságban legyenek és jól érezzék magukat nálunk. A verseny útvonala garantálja ezeket.
Firmitudo - Közösségi futások minden szerdán Pannonhalmán
Még nem késő nevezni, este ingyen mozi stílusosan
A Portától a Győr-Pannonhalma bringaúton futnak majd a felnőtt indulók az écsi vasútállomásig, vagyis védett szakaszon és csodás környezetben mozoghatnak. Természetesen lesz időmérés, a nagyobb futóversenyek jó hangulatához, minden igényt kielégítő szervezettségéhez pedig már tavaly is sikerült közelítenünk” – mondta Szekeres Anna.
Nevezni a helyszínen is lehet – a felnőtteknek 10 km esetén 8000 forint a díj –, de érdemes előbb jelentkezni, így kedvezményt biztosítanak a szervezők. A várva várt pannonhalmi Decemnek borítékolhatóan népszerű kísérőprogramja lesz a „Futni mentem” című film ingyenes vetítése. Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar moziját szeptember 13-án este 20:30-tól nézhetik meg az érdeklődők a Ligetben.
Sok-sok fotón mutatjuk Pannonhalma történetének első komoly futóversenyét
Közösségi futások szerda délután
A Firmitudo csapat tagjai nem csak a Decem szervezésével foglalkoznak, hétről hétre rójják is a köröket a kisvárosban, illetve Pannonhalma környékén. A közösségi futásaik több tucatnyi embert, családot szólítanak meg a szokásos, szerda délutáni időpontban (18 óra). Bővebb részletek a Firmitudo közösségi oldalán.