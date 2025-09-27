Az iskolájukért futottak

A közös mozgás öröme ismét megmozgatta a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjait, szüleit, nagyszüleit, testvéreit. Kedden együtt bringáztak az iskolába, most pedig közös futásra gyülekeztek. A győrújbaráti Rotary Clubbal közösen szervezték a "Fuss az iskoládért!" megmozdulást. Mondhatnánk, hogy versenyt, de ezen az eseményen inkább a közös futáson volt a hangsúly. Minenki nyertes volt ugyanis.

Sokan elfogadták a meghívást: Fuss az iskoládért!

Fuss az iskoládért, sportszer lesz belőle!

Szombaton rendezték Győrújbaráton az első, de szervezők tervei szerint hagyományteremtő "Fuss az iskoládért” rendezvényt.

A nevezési díjakból az iskolai sportfelszerelések vásárlásához szerettek volna sok-sok adományt gyűjteni.

A távok:

850 méter

1700 méter

3700 méter

7400 méter

Futás előtt közösen melegítettek be.

Azon kívül, hogy minden résztvevő emléklapot és érmet kapott, jelentős összeg gyűlt össze az iskola javára. A Rotary Club közösségi oldalán számolt be a jó hírről:

"Hatalmas köszönet mindenkinek, aki velünk futott a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért!

​Nagy örömmel jelentjük, hogy a támogató cégek és a sok-sok nevezés révén a "Fuss az Iskoládért" programunkkal 600.000,- Ft támogatást gyűjtöttünk az iskolának!

​Ma ismét bebizonyosodott, hogy a közösségünk ereje határtalan! Hálás köszönetünk minden regisztráló futónak, a diákoknak, a tanároknak, a szülőknek és a szimpatizánsoknak a részvételért és a nevezési díjért." – írták a facebook bejegyzésben.

Minden résztvevő emléklapot és érmet kapott.

A győrújbaráti Rotary Club nemrégen futást és biciklizést szervezett Pannonhalmára. Erről itt olvashat.