1 órája
Az iskolájukért futottak
Lelkes mozogni vágyókkal telt meg ismét a győrújbaráti általános iskola udvara. A keddi közös biciklizés után most közös futásra gyülekeztek kicsik és nagyok. Fuss az iskoládért! – szól a felhívás.
A közös mozgás öröme ismét megmozgatta a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjait, szüleit, nagyszüleit, testvéreit. Kedden együtt bringáztak az iskolába, most pedig közös futásra gyülekeztek. A győrújbaráti Rotary Clubbal közösen szervezték a "Fuss az iskoládért!" megmozdulást. Mondhatnánk, hogy versenyt, de ezen az eseményen inkább a közös futáson volt a hangsúly. Minenki nyertes volt ugyanis.
Fuss az iskoládért, sportszer lesz belőle!
Szombaton rendezték Győrújbaráton az első, de szervezők tervei szerint hagyományteremtő "Fuss az iskoládért” rendezvényt.
A nevezési díjakból az iskolai sportfelszerelések vásárlásához szerettek volna sok-sok adományt gyűjteni.
A távok:
- 850 méter
- 1700 méter
- 3700 méter
- 7400 méter
Azon kívül, hogy minden résztvevő emléklapot és érmet kapott, jelentős összeg gyűlt össze az iskola javára. A Rotary Club közösségi oldalán számolt be a jó hírről:
"Hatalmas köszönet mindenkinek, aki velünk futott a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért!
Nagy örömmel jelentjük, hogy a támogató cégek és a sok-sok nevezés révén a "Fuss az Iskoládért" programunkkal 600.000,- Ft támogatást gyűjtöttünk az iskolának!
Ma ismét bebizonyosodott, hogy a közösségünk ereje határtalan! Hálás köszönetünk minden regisztráló futónak, a diákoknak, a tanároknak, a szülőknek és a szimpatizánsoknak a részvételért és a nevezési díjért." – írták a facebook bejegyzésben.
A győrújbaráti Rotary Club nemrégen futást és biciklizést szervezett Pannonhalmára. Erről itt olvashat.