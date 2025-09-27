szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportszereket vásárolhatnak

1 órája

Az iskolájukért futottak

Címkék#Győrújbarát#futás#rendezvény

Lelkes mozogni vágyókkal telt meg ismét a győrújbaráti általános iskola udvara. A keddi közös biciklizés után most közös futásra gyülekeztek kicsik és nagyok. Fuss az iskoládért! – szól a felhívás.

Barki Andrea

A közös mozgás öröme ismét megmozgatta a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjait, szüleit, nagyszüleit, testvéreit.  Kedden együtt bringáztak az iskolába, most pedig közös futásra gyülekeztek. A győrújbaráti Rotary Clubbal közösen szervezték a "Fuss az iskoládért!" megmozdulást. Mondhatnánk, hogy versenyt, de ezen az eseményen inkább a közös futáson volt a hangsúly. Minenki nyertes volt ugyanis.

Fuss az iskoládért
Sokan elfogadták a meghívást: Fuss az iskoládért!

Fuss az iskoládért, sportszer lesz belőle!

Szombaton rendezték Győrújbaráton az első, de szervezők tervei szerint hagyományteremtő "Fuss az iskoládért” rendezvényt.
A nevezési díjakból az iskolai sportfelszerelések vásárlásához szerettek volna sok-sok adományt gyűjteni. 
A távok: 

  • 850 méter 
  • 1700 méter 
  • 3700 méter
  • 7400 méter
Fuss az iskoládért
Futás előtt közösen melegítettek be.

Azon kívül, hogy minden résztvevő emléklapot és érmet kapott, jelentős összeg gyűlt össze az iskola javára. A Rotary Club közösségi oldalán számolt be a jó hírről:

"Hatalmas köszönet mindenkinek, aki velünk futott a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért!

​Nagy örömmel jelentjük, hogy a támogató cégek és a sok-sok nevezés révén a "Fuss az Iskoládért" programunkkal 600.000,- Ft támogatást gyűjtöttünk az iskolának!

​Ma ismét bebizonyosodott, hogy a közösségünk ereje határtalan! Hálás köszönetünk minden regisztráló futónak, a diákoknak, a tanároknak, a szülőknek és a szimpatizánsoknak a részvételért és a nevezési díjért." – írták a facebook bejegyzésben.

Fuss az iskoládért
Minden résztvevő emléklapot és érmet kapott.

A győrújbaráti Rotary Club nemrégen futást és biciklizést szervezett Pannonhalmára. Erről itt olvashat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu