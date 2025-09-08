1 órája
Világbajnok frizurákat leshettek el a fodrászoktól
A Győri Ipartestület nem csak szakmai érdekképviseletet lát el, rendszeresen tartanak szakmai fórumokat, továbbképzéseket is. Hétfőn Baranyai Vivien OMC világbajnok, többszörös magyar és Európa-bajnok fodrászt tartott bemutatót a kollégáinak a Győri Ipartestület szervezésében és székházában. A kiváló szakembertől az alkalmi kontyok készítését és hajfonás titkait leshette el a továbbképzésre jelentkező 18 szakember.
– Laza kontyok és négyesfogás elkészítését mutattam be, mert ezek nagyon kelendő technikák. A laza kontyok a menyasszonyok körében nagyon népszerűek. Lépésről lépésre bemutattam a fogásokat, közben lehetett fotózni, kérdezni, fotózni. Mindenki nagyon élvezte, a végén tanúsítványt is kaptak a résztvevők –árulta el Vivien.
Világbajnok frizurákat leshettek el a fodrászoktólFotók: Molcsányi Máté