Lépésről lépésre

1 órája

Világbajnok frizurákat leshettek el a fodrászoktól

Címkék#Baranyai Vivien#konty#Győri Ipartestület#fodrász

A Győri Ipartestület nem csak szakmai érdekképviseletet lát el, rendszeresen tartanak szakmai fórumokat, továbbképzéseket is. Hétfőn Baranyai Vivien OMC világbajnok, többszörös magyar és Európa-bajnok fodrászt tartott bemutatót a kollégáinak a Győri Ipartestület szervezésében és székházában. A kiváló szakembertől az alkalmi kontyok készítését és hajfonás titkait leshette el a továbbképzésre jelentkező 18  szakember.

frizura
Baranyai Vivien világbajnok fodrász bemutatót tartott a legnépszerűbb technikákból.
Fotó: Molcsányi Máté

– Laza kontyok és négyesfogás elkészítését mutattam be, mert ezek nagyon kelendő technikák. A laza kontyok a menyasszonyok körében nagyon népszerűek. Lépésről lépésre bemutattam a fogásokat, közben lehetett fotózni, kérdezni, fotózni. Mindenki nagyon élvezte, a végén tanúsítványt is kaptak a résztvevők –árulta el Vivien.

frizura
A gyönyörű frizura elkészítésének minden lépését megmutatta Vivien.
Fotó: Molcsányi Máté

Nézze meg, milyen szép frizurákat készít Vivien!

Világbajnok frizurákat leshettek el a fodrászoktól

Fotók: Molcsányi Máté

 

