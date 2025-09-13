2 órája
Főzőversenyen gyűjtöttek a hegyeshalmi játszótérre - fotók
A XIV. Civil Szervezetek sütő-főző verseny keretében sok finomság készült szombaton. A főzőverseny bevételét játszótérre fordítják a szervezők.
Halaszlé, korheij babaleves, babgulyás, csilis bab, bőségkosár-gulyás, vadpörkölt gazdagon galuskával, Bakonyi sertéscsülök galuskával, köröm-, csülkös paca-, marha- és pincepörkölt sorakozott a kondérokban. A XIV. Civil Szervezetek sütő-főzőversenyén jártunk Hegyeshalomban.
Főzőverseny a jótékonyság jegyében
– A helyi iskola, óvoda mellett több civil szervezet, baráti kör is nevezett Hegyeshalomból, de érkeztek csapatok Rajkáról, Levélről is – tudtuk meg Fekete Tamás főszervezőtől.
Délre készültek el a finomságok. A vendégek ezer forintért juthattak hozzá az ételjegyhez. Minden csapatnak legalább harminc adag ételt kellett készítenie, de volt, aki ennél többet is főzött.
Jótékonysági főzőverseny HegyeshalombanFotók: Kerekes István
– Az ezer forintos ételjegyből, ha igényelték, 750 forintot vissza tudtunk fizetni az alapanyagokra. Sokan azonban felajánlották, hiszen hagyományosan jótékonysági célt is kapcsolunk a versenyhez. Idén a a Domb utcai játszótérre kívánjuk a bevételt fordítani – fűzte hozzá Tamás. Korábban így szépítették közösen a Stettni-tónál lévő játszóteret, de beteg gyermeket is támogattak a gyógyulásban.
Különdíjas lett a Szedett Vedett Banda, a leginnovatívabb ételt a Rajkai Pikánsok kínálták, a leghagyományosabbat a természetbarátok, a legszebb tálalás az óvodáé volt. A legtöbb ételjegyet a helyi sportegyesület értékesítette. Első lett korheji bablevest főző Pénzügyőr Horgász Egyesület, második Bakonyi sertéscsülköt galuskával kínáló iskola és harmadik a halászlét készítő Vörös Kraken csapata.
Az eseményen 207 ezer forint gyűlt össze.