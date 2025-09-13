Főzőversenyen gyűjtöttek a hegyeshalmi játszótérre - fotók

Halaszlé, korheij babaleves, babgulyás, csilis bab, bőségkosár-gulyás, vadpörkölt gazdagon galuskával, Bakonyi sertéscsülök galuskával, köröm-, csülkös paca-, marha- és pincepörkölt sorakozott a kondérokban. A XIV. Civil Szervezetek sütő-főzőversenyén jártunk Hegyeshalomban.

Jótékonysági főzőversenyt szerveztek Hegyeshalomban. Fotó: Kerekes István

Főzőverseny a jótékonyság jegyében

– A helyi iskola, óvoda mellett több civil szervezet, baráti kör is nevezett Hegyeshalomból, de érkeztek csapatok Rajkáról, Levélről is – tudtuk meg Fekete Tamás főszervezőtől.

Délre készültek el a finomságok. A vendégek ezer forintért juthattak hozzá az ételjegyhez. Minden csapatnak legalább harminc adag ételt kellett készítenie, de volt, aki ennél többet is főzött.