Fél évszázados osztálytalálkozót tartottak Ménfőcsanakon
Fotó: Olvasó
Szombaton 50 éves általános iskolai osztálytalálkozót tartottak. 1975-ben végeztek a ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolában. A 31 főből 10-en már nincsenek köztünk, volt, akiről nem tudtak semmit, volt, aki betegség miatt volt távol.
