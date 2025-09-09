szeptember 9., kedd

1975-ben végeztek

Fél évszázados osztálytalálkozót tartottak Ménfőcsanakon

Címkék#50 év#Ménfőcsanak#osztálytalálkozó

Fél évszázados osztálytalálkozót tartottak Ménfőcsanakon

Fotó: Olvasó

Szombaton 50 éves általános iskolai osztálytalálkozót tartottak. 1975-ben végeztek a ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolában. A 31 főből 10-en már nincsenek köztünk, volt, akiről nem tudtak semmit, volt, aki betegség miatt volt távol.

