szeptember 20., szombat

Friderika névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományos és cukormentes verzió

1 órája

Gesztenyemasszától a vörösboros áfonyafagyiig – Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjait – videó, fotók

Címkék#gasztro#fagylalt#Felsődiósi István#Lufi#Kisalföld

Többször írtunk arról, hogy a Lufi fagyizóval közösen a Kisalföld csapata megálmodta Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagyiját idén nyáron. Most a Lufi nyúli műhelyében magunk készíthettük el a fagyikülönlegességeket.

Szeghalmi Balázs

A gesztenyés és soproni kékfrankos borral „fűszerezett” áfonya fagyit diós grillázs és füstölt sós karamella teszi teljessé a hagyományos fagyik mezőnyében, míg a cukormentes változatban a körtés-rozmaringos fagyinak dupla étcsokival „ágyaztunk meg”, míg középen pirított dió teszi teljessé. A két kisalföldes fagyi hetek óta kapható a Lufi fagyizókban Győrben és a város környékén, s ahogy Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosától, győri fagylaltkészítő mestertől megtudtuk: mindkettő népszerű.

A Lufi nyúli fagyiműhelyének szakemberei és a Kisalföld csapata Győr-Moson-Sopron hagyományos fagyijával. Fotó: Csapó Balázs
A Lufi nyúli fagyiműhelyének szakemberei és a Kisalföld csapata Győr-Moson-Sopron hagyományos fagyijával. Fotó: Csapó Balázs
Fotó: Csapo Balazs

Győr-Moson-Sopron két fagyija a Lufi fagyizókban

„Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagylaltja is szépen fogy. A várakozásoknak megfelelően előbbit keresik többen, de a cukormentes fagyira is van érdeklődés. Nem beszélve arról, hogy utóbbi fontos üzenetet is hordoz: ezeket a fagylaltokat a cukorbetegek is fogyaszthatják” – tudtuk meg Istvántól. A Kisalföld őt fős csapatának a héten nem akármilyen meghívásban volt része: a Lufi nyúli fagyiműhelyében a saját kezünkkel készíthettük el a két fagylaltot.

Öt kiló körte, egy kiló gesztenyemassza, két és fél kiló áfonya

Istvánék az alapanyagokkal vártak bennünket a Győr közeli műhelyben, ahonnan pár adatot érdemes kiemelni. Hét-nyolc liter fagylalt több mint öt kiló érett, frissen szedett körtével készült a cukormentes verzió esetében, míg a hagyományos megye fagyiba több mint egy kiló, közel 90 százalékos gesztenyemassza és több mint két és fél kiló fagyasztott áfonya „dukált”. Ahogy Felsődiósi  István fogalmazott: a gesztenyével csínján kell bánni, intenzív nagyon az íze, ezért nem szabad egy kiló masszánál többet tenni a fagyi alapjába.

Miután hatalmas fagyimixer segítségével kikevertük a körtés-rozmaringos, az étcsokis, majd a kékfrankos forralt borral bolondított áfonyás és végül, de nem utolsósorban a gesztenyés fagyi alapot, a szomszédos helyiségben ismerkedtünk tovább a fagyikészítés rejtelmeivel.

Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjait

Fotók: Csapó Balázs

Díszítés macaronokkal, csokiforgáccsal

Itt igazi olasz fagyigépek vártak bennünket, melyek 7-8 perc alatt hűtötték mínusz 8 fokosra a fagylaltot. Tekintettel, hogy mindkét fagyi rétegzett – s akkor a hagyományos esetében a füstölt sós karamelláról és a diós grillázsról nem is beszéltünk –, két fagyigép között lépdelve próbáltuk eltalálni az ideális arányokat, amiben szerencsére a Lufi remek kis csapata folyamatosan segítségünkre volt.

Fotó: Csapo Balazs

Győr-Moson-Sopron hagyományos fagylaltját macaronokkal, csokiforgáccsal és természetesen parányi gesztenyeszívvel díszítettük. A kész fagyikat egy nappal később kóstolhattuk: ennyi idő alatt „érnek össze” ugyanis a kész jeges finomságok a hűtőkben.

Az indiánnyár minden bizonnyal utolsó kellemes, napsütéses hétvégéjén érdemes próbára tenni a két fagyi különlegességet a Lufi fagyizókban. Ígérjük, nem csalódnak majd!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu