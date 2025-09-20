1 órája
Gesztenyemasszától a vörösboros áfonyafagyiig – Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjait – videó, fotók
Többször írtunk arról, hogy a Lufi fagyizóval közösen a Kisalföld csapata megálmodta Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagyiját idén nyáron. Most a Lufi nyúli műhelyében magunk készíthettük el a fagyikülönlegességeket.
A gesztenyés és soproni kékfrankos borral „fűszerezett” áfonya fagyit diós grillázs és füstölt sós karamella teszi teljessé a hagyományos fagyik mezőnyében, míg a cukormentes változatban a körtés-rozmaringos fagyinak dupla étcsokival „ágyaztunk meg”, míg középen pirított dió teszi teljessé. A két kisalföldes fagyi hetek óta kapható a Lufi fagyizókban Győrben és a város környékén, s ahogy Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosától, győri fagylaltkészítő mestertől megtudtuk: mindkettő népszerű.
Győr-Moson-Sopron két fagyija a Lufi fagyizókban
„Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagylaltja is szépen fogy. A várakozásoknak megfelelően előbbit keresik többen, de a cukormentes fagyira is van érdeklődés. Nem beszélve arról, hogy utóbbi fontos üzenetet is hordoz: ezeket a fagylaltokat a cukorbetegek is fogyaszthatják” – tudtuk meg Istvántól. A Kisalföld őt fős csapatának a héten nem akármilyen meghívásban volt része: a Lufi nyúli fagyiműhelyében a saját kezünkkel készíthettük el a két fagylaltot.
Öt kiló körte, egy kiló gesztenyemassza, két és fél kiló áfonya
Istvánék az alapanyagokkal vártak bennünket a Győr közeli műhelyben, ahonnan pár adatot érdemes kiemelni. Hét-nyolc liter fagylalt több mint öt kiló érett, frissen szedett körtével készült a cukormentes verzió esetében, míg a hagyományos megye fagyiba több mint egy kiló, közel 90 százalékos gesztenyemassza és több mint két és fél kiló fagyasztott áfonya „dukált”. Ahogy Felsődiósi István fogalmazott: a gesztenyével csínján kell bánni, intenzív nagyon az íze, ezért nem szabad egy kiló masszánál többet tenni a fagyi alapjába.
Miután hatalmas fagyimixer segítségével kikevertük a körtés-rozmaringos, az étcsokis, majd a kékfrankos forralt borral bolondított áfonyás és végül, de nem utolsósorban a gesztenyés fagyi alapot, a szomszédos helyiségben ismerkedtünk tovább a fagyikészítés rejtelmeivel.
Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjaitFotók: Csapó Balázs
Díszítés macaronokkal, csokiforgáccsal
Itt igazi olasz fagyigépek vártak bennünket, melyek 7-8 perc alatt hűtötték mínusz 8 fokosra a fagylaltot. Tekintettel, hogy mindkét fagyi rétegzett – s akkor a hagyományos esetében a füstölt sós karamelláról és a diós grillázsról nem is beszéltünk –, két fagyigép között lépdelve próbáltuk eltalálni az ideális arányokat, amiben szerencsére a Lufi remek kis csapata folyamatosan segítségünkre volt.
Győr-Moson-Sopron hagyományos fagylaltját macaronokkal, csokiforgáccsal és természetesen parányi gesztenyeszívvel díszítettük. A kész fagyikat egy nappal később kóstolhattuk: ennyi idő alatt „érnek össze” ugyanis a kész jeges finomságok a hűtőkben.
Az indiánnyár minden bizonnyal utolsó kellemes, napsütéses hétvégéjén érdemes próbára tenni a két fagyi különlegességet a Lufi fagyizókban. Ígérjük, nem csalódnak majd!
