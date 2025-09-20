Gesztenyemasszától a vörösboros áfonyafagyiig – Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjait – videó, fotók

A gesztenyés és soproni kékfrankos borral „fűszerezett” áfonya fagyit diós grillázs és füstölt sós karamella teszi teljessé a hagyományos fagyik mezőnyében, míg a cukormentes változatban a körtés-rozmaringos fagyinak dupla étcsokival „ágyaztunk meg”, míg középen pirított dió teszi teljessé. A két kisalföldes fagyi hetek óta kapható a Lufi fagyizókban Győrben és a város környékén, s ahogy Felsődiósi István, a Lufi Fagyizó tulajdonosától, győri fagylaltkészítő mestertől megtudtuk: mindkettő népszerű.

A Lufi nyúli fagyiműhelyének szakemberei és a Kisalföld csapata Győr-Moson-Sopron hagyományos fagyijával. Fotó: Csapó Balázs

Győr-Moson-Sopron két fagyija a Lufi fagyizókban

„Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagylaltja is szépen fogy. A várakozásoknak megfelelően előbbit keresik többen, de a cukormentes fagyira is van érdeklődés. Nem beszélve arról, hogy utóbbi fontos üzenetet is hordoz: ezeket a fagylaltokat a cukorbetegek is fogyaszthatják” – tudtuk meg Istvántól. A Kisalföld őt fős csapatának a héten nem akármilyen meghívásban volt része: a Lufi nyúli fagyiműhelyében a saját kezünkkel készíthettük el a két fagylaltot.

Öt kiló körte, egy kiló gesztenyemassza, két és fél kiló áfonya

Istvánék az alapanyagokkal vártak bennünket a Győr közeli műhelyben, ahonnan pár adatot érdemes kiemelni. Hét-nyolc liter fagylalt több mint öt kiló érett, frissen szedett körtével készült a cukormentes verzió esetében, míg a hagyományos megye fagyiba több mint egy kiló, közel 90 százalékos gesztenyemassza és több mint két és fél kiló fagyasztott áfonya „dukált”. Ahogy Felsődiósi István fogalmazott: a gesztenyével csínján kell bánni, intenzív nagyon az íze, ezért nem szabad egy kiló masszánál többet tenni a fagyi alapjába.

Miután hatalmas fagyimixer segítségével kikevertük a körtés-rozmaringos, az étcsokis, majd a kékfrankos forralt borral bolondított áfonyás és végül, de nem utolsósorban a gesztenyés fagyi alapot, a szomszédos helyiségben ismerkedtünk tovább a fagyikészítés rejtelmeivel.