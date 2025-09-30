szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+19
+9
Teszt a fagyasztókról

1 órája

Milyen a tuti fagyasztó? - Összeszedtük, mire figyelj vásárláskor

Címkék#márka#fagyasztó#fagyasztóláda#teszt

A fagyasztó olyan háztartási eszköz, amely nem feltétlenül alapfelszereltsége minden háztartásnak. Általában megelégszünk egy kombinált hűtő fagyasztó rekeszeivel. Elsőre talán mindenkinek az ugrik be, hogy eltárolhatunk benne a szezonon kívüli időszakra gyümölcsöt, zöldséget. De ezen túl még remek ételmentő eszköz is. Sőt. A batch főzés kedvelőinek vagy éppen felfedezőinek is remek partnere lesz egy fagyasztó.

Kisalföld.hu

Sokszor helyhiány miatt nem tartunk fagyasztót otthon, pedig már mindenféle méretben kaphatóak. Kisebb, egy-két személyes háztartások is találhatnak maguknak ideális méretet, éppen úgy, mint a nagycsaládosok. Hogy melyiket érdemes választani, abban segíthet a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje.

fagyasztó
A nagy fagyasztóteszt. Fotó: Shutterstock 

11 márka 24 fagyasztója a teszten

Ezúttal 11 márka – Aeg, Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, Hisense, Ikea, Liebherr, Miele, Samsung, Whirlpool – 24 fagyasztóját tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. Fagyasztóláda, fagyasztószekrény és pult alá építhető fagyasztó is szerepelt a vizsgált termékek között.

Az alábbi 7 fő vizsgálati szempont szerint értékelték a termékeket. Az értékelések különböző súllyal számítottak bele a végső pontszámba:

  • Fagyasztási hatékonyság (35%)
  • Energiafogyasztás (22%)
  • Használhatóság (12%)
  • Ajánlott hőmérsékletbeállítás pontossága (10%)
  • Optimális hőmérsékletibeállítás pontossága (10%)
  • Szigetelés, hőtartás (6%)
  • Hőmérséklet stabilitás (5%)
fagyasztó
Sok funkciót és adottságot mértek a fagyasztó teszten. Fotó: Illusztráció

Fontos-e, hogy milyen gyorsan fagyaszt?

Természetesen nem mindegy, hogy milyen gyorsan éri el a behelyezett élelmiszer a kívánt, fagyasztott állagot. Különösen húsok, készételek esetében. De a zöldség, gyümölcs esetében is számít ez. A tapasztalatok szerint több órás különbségek is előfordulnak. Persze egyik-másiknak van gyorsfagyasztó módja, amivel jó esetben gyorsítható a fagyasztási folyamat.

Amelyik nem fagyaszt gyorsan az nem is jó?

A fagyasztási hatékonyság fontos, de önmagában nem elégséges szempont. A hőtartással, szigeteléssel és a hőmérséklet stabilitással együtt értékelve már kerekebb képet kaphatunk arról, hogy biztonságban lesznek-e az élelmiszereink a kiszemelt készülékben tárolva.

  • Utóbbi szempont esetében azt vizsgálták, hogyan hat a fagyasztók teljesítményére és működésére a külső hőmérséklet változására. A jó hír, hogy katasztrofális eredményt egyik termék sem produkált, elég jól bírták a meleget, így a nyári hónapok során is számíthatunk rájuk.
  • A hőtartással, szigeteléssel kapcsolatban már nagyobb volt a szórás. Az eredmények 8,9 és 24,9 óra között mozogtak. Vagyis ennyi idő alatt melegedett fel a fagyasztó tartalma -17℃-ról -9℃-ra szobahőmérsékleten, szimulált áramszünet esetében.
Close,Up,Of,Woman,Wearing,Fitness,Clothing,At,Home,In
Fotó: Shutterstock

Ami még nem mindegy, hogy mennyi áramot fogyaszt!

Ha van otthon fagyasztónk, az egész évben működni fog 0-24 órában. Gondolhatnánk, hogy minél nagyobb fagyasztóról van szó, annál több energiát fog igényelni a működése. Nos, a legenergiahatékonyabbnak (hasznos térfogathoz képest vizsgált energiafogyasztás) a Liebherr CFc 1875 fagyasztóládája bizonyult a maga 187,9 l -es hasznos térfogatával, míg a Whirlpool UW8 F2C XBI N 2 fagyasztószekrénye igényelte a legtöbb energiát a mérések alapján. A különbség a két véglet között 2,5szeres. Ezt már meg fogjuk érezni a villanyszámlán, ezért is érdemes rá odafigyelni. 

A termékek átlagára a teszt publikálásakor 73 000 Ft és 725 000 Ft között mozgott. 

Érdemes a hasonló méretűeket összehasonlítani árban. A lista élén az Aeg, a Bosch, az Electrolux, a Gorenje és a Liebherr egyes termékei végeztek. A termékenkénti részletes eredményeket a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt weboldalán érik el az érdeklődők hozzáféréssel.

 

