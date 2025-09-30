Milyen a tuti fagyasztó? - Összeszedtük, mire figyelj vásárláskor

Sokszor helyhiány miatt nem tartunk fagyasztót otthon, pedig már mindenféle méretben kaphatóak. Kisebb, egy-két személyes háztartások is találhatnak maguknak ideális méretet, éppen úgy, mint a nagycsaládosok. Hogy melyiket érdemes választani, abban segíthet a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje.

A nagy fagyasztóteszt. Fotó: Shutterstock

11 márka 24 fagyasztója a teszten

Ezúttal 11 márka – Aeg, Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, Hisense, Ikea, Liebherr, Miele, Samsung, Whirlpool – 24 fagyasztóját tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. Fagyasztóláda, fagyasztószekrény és pult alá építhető fagyasztó is szerepelt a vizsgált termékek között.

Az alábbi 7 fő vizsgálati szempont szerint értékelték a termékeket. Az értékelések különböző súllyal számítottak bele a végső pontszámba:

Fagyasztási hatékonyság (35%)

Energiafogyasztás (22%)

Használhatóság (12%)

Ajánlott hőmérsékletbeállítás pontossága (10%)

Optimális hőmérsékletibeállítás pontossága (10%)

Szigetelés, hőtartás (6%)

Hőmérséklet stabilitás (5%)

Sok funkciót és adottságot mértek a fagyasztó teszten. Fotó: Illusztráció

Fontos-e, hogy milyen gyorsan fagyaszt?

Természetesen nem mindegy, hogy milyen gyorsan éri el a behelyezett élelmiszer a kívánt, fagyasztott állagot. Különösen húsok, készételek esetében. De a zöldség, gyümölcs esetében is számít ez. A tapasztalatok szerint több órás különbségek is előfordulnak. Persze egyik-másiknak van gyorsfagyasztó módja, amivel jó esetben gyorsítható a fagyasztási folyamat.

Amelyik nem fagyaszt gyorsan az nem is jó?

A fagyasztási hatékonyság fontos, de önmagában nem elégséges szempont. A hőtartással, szigeteléssel és a hőmérséklet stabilitással együtt értékelve már kerekebb képet kaphatunk arról, hogy biztonságban lesznek-e az élelmiszereink a kiszemelt készülékben tárolva.