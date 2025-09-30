1 órája
Milyen a tuti fagyasztó? - Összeszedtük, mire figyelj vásárláskor
A fagyasztó olyan háztartási eszköz, amely nem feltétlenül alapfelszereltsége minden háztartásnak. Általában megelégszünk egy kombinált hűtő fagyasztó rekeszeivel. Elsőre talán mindenkinek az ugrik be, hogy eltárolhatunk benne a szezonon kívüli időszakra gyümölcsöt, zöldséget. De ezen túl még remek ételmentő eszköz is. Sőt. A batch főzés kedvelőinek vagy éppen felfedezőinek is remek partnere lesz egy fagyasztó.
Sokszor helyhiány miatt nem tartunk fagyasztót otthon, pedig már mindenféle méretben kaphatóak. Kisebb, egy-két személyes háztartások is találhatnak maguknak ideális méretet, éppen úgy, mint a nagycsaládosok. Hogy melyiket érdemes választani, abban segíthet a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje.
11 márka 24 fagyasztója a teszten
Ezúttal 11 márka – Aeg, Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, Hisense, Ikea, Liebherr, Miele, Samsung, Whirlpool – 24 fagyasztóját tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. Fagyasztóláda, fagyasztószekrény és pult alá építhető fagyasztó is szerepelt a vizsgált termékek között.
Az alábbi 7 fő vizsgálati szempont szerint értékelték a termékeket. Az értékelések különböző súllyal számítottak bele a végső pontszámba:
- Fagyasztási hatékonyság (35%)
- Energiafogyasztás (22%)
- Használhatóság (12%)
- Ajánlott hőmérsékletbeállítás pontossága (10%)
- Optimális hőmérsékletibeállítás pontossága (10%)
- Szigetelés, hőtartás (6%)
- Hőmérséklet stabilitás (5%)
Fontos-e, hogy milyen gyorsan fagyaszt?
Természetesen nem mindegy, hogy milyen gyorsan éri el a behelyezett élelmiszer a kívánt, fagyasztott állagot. Különösen húsok, készételek esetében. De a zöldség, gyümölcs esetében is számít ez. A tapasztalatok szerint több órás különbségek is előfordulnak. Persze egyik-másiknak van gyorsfagyasztó módja, amivel jó esetben gyorsítható a fagyasztási folyamat.
Amelyik nem fagyaszt gyorsan az nem is jó?
A fagyasztási hatékonyság fontos, de önmagában nem elégséges szempont. A hőtartással, szigeteléssel és a hőmérséklet stabilitással együtt értékelve már kerekebb képet kaphatunk arról, hogy biztonságban lesznek-e az élelmiszereink a kiszemelt készülékben tárolva.
- Utóbbi szempont esetében azt vizsgálták, hogyan hat a fagyasztók teljesítményére és működésére a külső hőmérséklet változására. A jó hír, hogy katasztrofális eredményt egyik termék sem produkált, elég jól bírták a meleget, így a nyári hónapok során is számíthatunk rájuk.
- A hőtartással, szigeteléssel kapcsolatban már nagyobb volt a szórás. Az eredmények 8,9 és 24,9 óra között mozogtak. Vagyis ennyi idő alatt melegedett fel a fagyasztó tartalma -17℃-ról -9℃-ra szobahőmérsékleten, szimulált áramszünet esetében.
Ami még nem mindegy, hogy mennyi áramot fogyaszt!
Ha van otthon fagyasztónk, az egész évben működni fog 0-24 órában. Gondolhatnánk, hogy minél nagyobb fagyasztóról van szó, annál több energiát fog igényelni a működése. Nos, a legenergiahatékonyabbnak (hasznos térfogathoz képest vizsgált energiafogyasztás) a Liebherr CFc 1875 fagyasztóládája bizonyult a maga 187,9 l -es hasznos térfogatával, míg a Whirlpool UW8 F2C XBI N 2 fagyasztószekrénye igényelte a legtöbb energiát a mérések alapján. A különbség a két véglet között 2,5szeres. Ezt már meg fogjuk érezni a villanyszámlán, ezért is érdemes rá odafigyelni.
A termékek átlagára a teszt publikálásakor 73 000 Ft és 725 000 Ft között mozgott.
Érdemes a hasonló méretűeket összehasonlítani árban. A lista élén az Aeg, a Bosch, az Electrolux, a Gorenje és a Liebherr egyes termékei végeztek. A termékenkénti részletes eredményeket a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt weboldalán érik el az érdeklődők hozzáféréssel.