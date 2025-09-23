szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP

7 órája

Ha igazi élményre vágysz: íme az ország legjobb éttermei, köztük Győr-Moson-Sopron kiválóságai

Címkék#étteremkalauz#legjobb étterem#kiadvány#étterem#Győr-Moson-Sopron

Ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, díjazva a legjobb éttermeket. A világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa számos éttermet mutat be, köztük jó pár étterem mutatkozik be Győr-Moson-Sopronból is.

Kisalföld.hu

Ismét megjelent hazánkban a Gault&Millau étteremkalauz, díjazva a legjobb éttermeket. Az étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket – írja a Portfolio. 

étterem étteremkalauz legjobb séf Győr-Moson-Sopron
Az étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Étteremkalauz segít a döntésben

A kiadvány sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, az értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoztak.

A 4 szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája:

  • Babel Budapest (17/20 pont)
  • Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)
  • Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)
  • Salt (17/20 pont)
  • Stand (18/20 pont)

Az év séfje díjat pedig Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta meg.

A Gault&Millau étteremkalauz egyik fontos alapelve, hogy nem csak a már befutott, híres séfek munkásságát ismeri el, hanem a feltörekvő új tehetségek felfedezését is segíti. A kalauzban megjelenő értékelések célja, hogy ösztönözzék a fejlődést és innovációt a helyi éttermi életben, és megszólítsák a külföldi étterembe járó közönséget is.

Íme a nagy étterem kereső, számos vendéglátóhely Győr-Moson-Sopron-ból!

Ha a keresőben rákeresünk Győr-Moson-Sopronra, ezeket az éttermeket találjuk meg a legjobbak között:

Mint ahogy arról beszámoltunk: Október 2. és 19. között a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat fix árakon az Országos Étterem Héten. Az országos étterem héten a top kategóriájú éttermek 6.900, a prémium besorolásúak 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat szervízdíjjal együtt.

Ezt tudta? Balkáni zene és ízek. Megnyitott a sokak által várt új étterem Győrben, a Szabadsajtó utcában. Ízes finomságokat, szerb különlegességeket kóstoltunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu