Ha igazi élményre vágysz: íme az ország legjobb éttermei, köztük Győr-Moson-Sopron kiválóságai

Ismét megjelent hazánkban a Gault&Millau étteremkalauz, díjazva a legjobb éttermeket. Az étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket – írja a Portfolio.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Étteremkalauz segít a döntésben

A kiadvány sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, az értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoztak.

A 4 szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája:

Babel Budapest (17/20 pont)

Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)

Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)

Salt (17/20 pont)

Stand (18/20 pont)

Az év séfje díjat pedig Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta meg.

A Gault&Millau étteremkalauz egyik fontos alapelve, hogy nem csak a már befutott, híres séfek munkásságát ismeri el, hanem a feltörekvő új tehetségek felfedezését is segíti. A kalauzban megjelenő értékelések célja, hogy ösztönözzék a fejlődést és innovációt a helyi éttermi életben, és megszólítsák a külföldi étterembe járó közönséget is.

Íme a nagy étterem kereső, számos vendéglátóhely Győr-Moson-Sopron-ból!

Ha a keresőben rákeresünk Győr-Moson-Sopronra, ezeket az éttermeket találjuk meg a legjobbak között:

Mint ahogy arról beszámoltunk: Október 2. és 19. között a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat fix árakon az Országos Étterem Héten. Az országos étterem héten a top kategóriájú éttermek 6.900, a prémium besorolásúak 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat szervízdíjjal együtt.