Ha igazi élményre vágysz: íme az ország legjobb éttermei, köztük Győr-Moson-Sopron kiválóságai
Ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, díjazva a legjobb éttermeket. A világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa számos éttermet mutat be, köztük jó pár étterem mutatkozik be Győr-Moson-Sopronból is.
Ismét megjelent hazánkban a Gault&Millau étteremkalauz, díjazva a legjobb éttermeket. Az étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket – írja a Portfolio.
Étteremkalauz segít a döntésben
A kiadvány sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, az értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoztak.
A 4 szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája:
- Babel Budapest (17/20 pont)
- Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)
- Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)
- Salt (17/20 pont)
- Stand (18/20 pont)
Az év séfje díjat pedig Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta meg.
A Gault&Millau étteremkalauz egyik fontos alapelve, hogy nem csak a már befutott, híres séfek munkásságát ismeri el, hanem a feltörekvő új tehetségek felfedezését is segíti. A kalauzban megjelenő értékelések célja, hogy ösztönözzék a fejlődést és innovációt a helyi éttermi életben, és megszólítsák a külföldi étterembe járó közönséget is.
Íme a nagy étterem kereső, számos vendéglátóhely Győr-Moson-Sopron-ból!
Ha a keresőben rákeresünk Győr-Moson-Sopronra, ezeket az éttermeket találjuk meg a legjobbak között:
- Erhardt Étterem és Panzió, Kézműves Pékség (Sopron)
- LAMAREDA Étterem és Bisztró (Győr)
- Porta Étterem (Pannonhalma)
- Csicseri (Győr)
