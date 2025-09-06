Egy életen át tartó eskü

Ráadásul rögtön erős kezdés volt, az egyik legjobb barátnőm ment férjhez. Egyébként mindig kétes érzéseim voltak az esküvőkkel kapcsolatban. De egy közös hétvége után a varázslatos kúriában már biztos vagyok benne, hogy ez másik világ.

Részt vettem egy esküvőn, életemben először.

Esküvő a javából

Amikor a menyasszony elindult a sorok között, hirtelen megállt az idő. A ruhája lágyan követte a lépteit, de a legszebb mégis az volt, amikor egymás mellé értek a vőlegénnyel. Olyan tekintettel néztek egymásra, amiben benne volt minden: az izgalom, a megnyugvás és az a kimondhatatlan érzés, hogy "ő az én társam". Ebben a pillanatban értettem meg igazán, mennyire törékeny és mégis mennyire erős a szerelem.

A szertartás közben végig libabőrös voltam. A fogadalmak remegő hangon hangzottak el, és láttam, hogy nemcsak ők ketten könnyeztek, hanem körülöttem is sokan (nem titokban) zsebkendő után nyúltak. Én sem tudtam száraz szemmel nézni, valahogy olyan őszinte és megható volt minden. Arra gondoltam, hogy ennek tényleg ilyen egyszerűen kellene mennie. Találkozunk valakivel, akiben megérezzük azt a valamit, amire úgy éreztük egész életünkben vágytunk. És ha a sors is úgy akarja és szerencsések vagyunk, akkor végül együtt élünk le egy boldog közös életet.

Azon a szombaton ez a két hozzám közel álló ember pont ezt fogadta meg egymásnak. Egy életen át tartó szerelmet és bizalmat.

Az este táncai és nevetései közben azt éreztem, hogy részese lettem valami nagyobbnak. Nem csak két ember ünnepének, hanem annak a hitnek, hogy a szerelem valóban képes kitartani, ha vigyáznak rá. Hazafelé menet pedig magamban mosolyogtam: milyen jó, hogy még mindig léteznek ilyen pillanatok, amelyek újra elhitetik velem, hogy az életben a legszebb dolgok mindig a szívben születnek.