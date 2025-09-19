1 órája
Titkos felkészülés az elsősegélynyújtó versenyre a győri kollégiumban - fotók
Nem spórolnak a művérrel és a sikolyokkal. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny imitátorai tökéletesítik alakításaikat a győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban. Megmutatjuk milyen előkészületek előzik meg a nagy napot.
Csütörtök óta teljesen elzárkózva él 100 önkéntes a győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban. Az elhivatott jelentkezők a hétvégi Országos Elsősegélynyújtó Verseny imitátorai. Napjaikat azzal töltik, hogy nyílt töréseket, zúzódásokat és vágásokat sminkelnek, valamint tökéletesítik alakításukat pánikba esett vagy épp sokkos sérültként.
Az elsősegélynyújtó verseny titkos feladatai
Több mint 100, többségében fiatal vállalta az áldozat vagy épp a rémült hozzátartozó szerepét, hogy a lehető legélethűbb körülményeket szimulálják az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen. A jelentkezők nyár elején egy bentlakásos felkészítő táboron vettek részt. Most pedig az utolsó simításokat végzik alakításukon, bár azt hogy pontosan milyen szituációt kell majd eljátszaniuk, még nem tudják.
Felkészültek az imitátorok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyre GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
– Az imitátorok az ország minden tájáról érkeztek. Csütörtökön költöztek be a kollégiumba és azóta nem lépnek kapcsolatba senkivel, hogy ezzel is biztosítva legyen a szombati verseny tisztasága
– mondta el Kun Szilvia az országos bajnokságot szervező Vöröskereszt Győr- Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének igazgatója.
Csepi Lászlót választották meg a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének elnökének, aki érdeklődésünkre elmondta, semmi konkrétumot nem tudnak még, de
nem lenne meglepő, ha a döntő feladatai közt lenne olyan, amihez kreativitásra vagy gyors reagálásra lenne szükség, például, hogy egy váratlan esemény miatt a már megkezdett ellátást át kell szervezni.
Versenyzőből imitátor
Ikervári Réka versenyzőként már bizonyított az országos versenyen, imitátorként most először próbálja ki magát a fásli másik oldalán.
– Általános iskolában tanultam először elsősegélynyújtást és több versenyen köztük két országos bajnokságon is részt vettem. Nagyon megszerettem és ezért döntöttem úgy, hogy diplomás ápolónak tanulok. Mivel már elkezdtem a szakmai képzésemet versenyzőként nem indulhatok, de a Vöröskeresztnél megismert csapat is nagyon a szívemhez nőtt és szerettem volna részese maradni az eseménynek. Idén először veszek részt imitátorként a versenyen, így van bennem egy kis izgalom.
Ikervári Réka elmondta a három napos felkészítő tábor során elsajátították az egyes sérülések élethű imitálásához szükséges sminkelési technikákat és azt, hogy egy-egy baleset vagy sérülés esetén a sérültek vagy a hozzátartozók milyen viselkedéseket tanúsítanak.
– A sérülés sminkelés tetszik a legjobban, ezzel korábban már önállóan is foglalkoztam Eljátszható szituációk közül valami vérzéses, traumás baleseti szituációnak örülnék a legjobban.
A verseny több kárhelyszínét az érdeklődők is megtekinthetik szombaton, emellett lesz egészségügyi szűrőpont és sok más egyéb program is