Titkos felkészülés az elsősegélynyújtó versenyre a győri kollégiumban - fotók

– Az imitátorok az ország minden tájáról érkeztek. Csütörtökön költöztek be a kollégiumba és azóta nem lépnek kapcsolatba senkivel, hogy ezzel is biztosítva legyen a szombati verseny tisztasága

– mondta el Kun Szilvia az országos bajnokságot szervező Vöröskereszt Győr- Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének igazgatója.

Csepi Lászlót választották meg a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének elnökének, aki érdeklődésünkre elmondta, semmi konkrétumot nem tudnak még, de

nem lenne meglepő, ha a döntő feladatai közt lenne olyan, amihez kreativitásra vagy gyors reagálásra lenne szükség, például, hogy egy váratlan esemény miatt a már megkezdett ellátást át kell szervezni.

Ikervári Réka korábban versenyzőként vett részt az országos döntőn. Most a fásli másik oldalán imitátorként vesz részt az eseményen.

Fotó: Molcsányi Máté

Versenyzőből imitátor

Ikervári Réka versenyzőként már bizonyított az országos versenyen, imitátorként most először próbálja ki magát a fásli másik oldalán.

– Általános iskolában tanultam először elsősegélynyújtást és több versenyen köztük két országos bajnokságon is részt vettem. Nagyon megszerettem és ezért döntöttem úgy, hogy diplomás ápolónak tanulok. Mivel már elkezdtem a szakmai képzésemet versenyzőként nem indulhatok, de a Vöröskeresztnél megismert csapat is nagyon a szívemhez nőtt és szerettem volna részese maradni az eseménynek. Idén először veszek részt imitátorként a versenyen, így van bennem egy kis izgalom.