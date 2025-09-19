2 órája
Baleseteket imitálnak - Ezekre a helyszínekre lesz érdemes kilátogatni
Győrben 20 helyen lesznek élethű baleseti helyszínek szombaton. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny néhány állomását az érdeklődők is megtekinthetik. Sőt számos külön programmal is készülnek a szervezők.
Szombaton elkezdődik az 53. Országos Elsősegélynyújtó Verseny. A program nem csak a résztvevők számára érdekes, ugyanis néhány kárhelyszín az érdeklődők számára is megtekinthető lesz.
Elsősegély verseny és programok
Min arról már korábban írtunk, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata társszervezésében szeptember 19–20-án rendezi meg a 53. Országos Elsősegélynyújtó Versenyt. A város több pontján izgalmas, a közönség számára is látogatható helyszínek lesznek, élethű baleseti imitációval, programokkal, szűrőponttal szombaton 9-től 16 óráig. Az esemény bepillantást ad az elsősegélynyújtás világába, emellett a rendőrség, a polgárőrség és az Audi Hungaria Zrt. is programokkal készül.
Nyolc látogatható helyszín
Az hogy milyen baleseti helyzeteket szimulálnak majd, az természetesen még hétpecsétes titok. De azt már lehet tudni, hova lesz érdemes ellátogatni:
- Dunakapu tér,
- Széchenyi tér,
- Győri Nemzeti Színház előtti tér,
- Megyeháza,
- Honvéd liget,
- Virágpiac,
- Rába part,
- Bécsi kapu tér.