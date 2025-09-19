Baleseteket imitálnak - Ezekre a helyszínekre lesz érdemes kilátogatni

Szombaton elkezdődik az 53. Országos Elsősegélynyújtó Verseny. A program nem csak a résztvevők számára érdekes, ugyanis néhány kárhelyszín az érdeklődők számára is megtekinthető lesz.

Szombaton ezeken a helyszíneken élethűen szimulált balesetek és számos program várja majd az érdeklődőket az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen.

Elsősegély verseny és programok

Min arról már korábban írtunk, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata társszervezésében szeptember 19–20-án rendezi meg a 53. Országos Elsősegélynyújtó Versenyt. A város több pontján izgalmas, a közönség számára is látogatható helyszínek lesznek, élethű baleseti imitációval, programokkal, szűrőponttal szombaton 9-től 16 óráig. Az esemény bepillantást ad az elsősegélynyújtás világába, emellett a rendőrség, a polgárőrség és az Audi Hungaria Zrt. is programokkal készül.

Nyolc látogatható helyszín

Az hogy milyen baleseti helyzeteket szimulálnak majd, az természetesen még hétpecsétes titok. De azt már lehet tudni, hova lesz érdemes ellátogatni: