Közel ezer résztvevő

1 órája

Első alkalommal rendezték meg Bécsben a Gyermek-Biodiverzitási Konferenciát

Címkék#bécs#gyerek#klímavédelem#Ausztria

Több mint 900 bécsi kisiskolás vett részt abban az átfogó, hónapokon át tartó környezetvédelmi programban, amelynek középpontjában a városi természet sokszínűsége, azaz a biodiverzitás állt.

Kisalföld.hu

Az első bécsi Gyermek-Biodiverzitás Konferenciát a Bécsi Egyetem gyermekek ügyeiért felelős irodája szervezte és valósította meg a város környezetvédelmi osztályának megbízásából. A projekt célja az volt, hogy a gyerekek játékos, de mélyreható módon ismerkedjenek meg a természet sokféleségével, és saját élményeiken keresztül értsék meg annak sérülékenységét és fontosságát. A program során a részt vevő gyermekek – köztük iskolai csoportok a város különböző kerületeiből – megfigyeléseket végeztek a természetben, főképp a Breitenlee természetvédelmi területen, amely egy egykori ÖBB-pályaudvar helyén jött létre. 

Biodiversitäts-Kinderkonferenz
A képen Jürgen Czernohorszky Bécs klímavédelmi tanácsnoka a Gyermek-Biodiverzitási Konferencia résztvevőivel, ahol a gyerekek bemutatták természetvédelmi projektjeiket. 
Forrás: © Stadt Wien/Martin Votava

Olyan különleges állat- és növényfajokkal találkoztak, mint a hőscincér vagy a bécsi csigafaj, de azt is megtanulták, hogy az olyan nem őshonos növények, mint az aranyvessző, hogyan jelentenek veszélyt az élőhelyek természetes egyensúlyára. 

A program csúcspontja a szeptember 15-én megrendezett Gyermek-Biodiverzitás Konferencia volt, ahol a diákok ünnepélyes, a felnőttek világából jól ismert konferenciakörnyezetben mutathatták be, mit tanultak a városi természetről, milyen felfedezéseket tettek a Breitenlee területen, és hogyan látják ők a természetvédelem jövőjét. A konferencián közösen gondolkodtak és beszélgettek kutatókkal, döntéshozókkal és szakemberekkel, így valódi alkotó együttműködés alakult ki. 

Az esemény zárásaként a gyerekek ünnepélyes keretek között adták át természetvédelmi üzeneteiket, a "Hét jó ok a természet- és környezetvédelemre” című gyűjteményt Jürgen Czernohorszky bécsi klímavédelmi városi tanácsnoknak. 

"Ezek a fiatal természetvédők megerősítik, hogy jó irányba haladunk a városi élővilág megóvásában. A klímavédelem és a fajgazdagság védelme elválaszthatatlanok egymástól, és mindkettő sikeréhez elengedhetetlen a tudatosság növelése és a közös részvétel" – hangsúlyozta a tanácsnok. 

A kezdeményezés a Bécsi Természet-helyreállítási Terv része, amely a város zöldfelületeinek megőrzését és fejlesztését szolgáló számos kezdeményezést és ökológiai projektet fog össze. A program központi helyszíne a Breitenlee természetvédelmi terület volt, amelyet nemrégiben megvásárolt a város, és most egy különösen védett, uniós szintű természetvédelmi övezetté, az úgynevezett Natura 2000 területté kíván átalakítani.

Forrás: Stadt Wien

 

