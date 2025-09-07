szeptember 7., vasárnap

Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapott - fotók

Kópháza Község Önkormányzata Taschner Ferenc fafaragó részére Kópházáért kitüntető elismerést adományozott Kópháza község művészeti, kulturális és szellemi örökségének gyarapításáért, a keresztény hit értékrendjében elkötelezett, magas színvonalú alkotó-tevékenységének szolgálatáért.

Kisalföld.hu

Az elismerésről szóló oklevelet és plakettet a művész Véső és ecset elnevezésű életmű kiállításán Firtl Mátyás polgármester adta át – adta hírül közösségi oldalán Kópháza polgármestere.

A kópházi művelődési házban tartott, teltházas kiállításmegnyitón Firtl Mátyás személyes hangvételű megnyitóbeszédében – többek között – arról is szólt, hogy „Taschner Ferenc faragott képei hitvallások arról, amint készítőjük kópházi horvátként és határszéli magyarként a széppel a teremtett létrend erejét hirdeti, művészlélekkel … művészként és lélekkel.”

Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapott

Fotók: Kópháza Önkormányzat

Faragott, festett domborműveivel Taschner Ferenc, a fafaragás művészeként a képi metaforák mestereként tömöríti mondandóját, használja a tárgyak szimbolikáját, elvont- és áttételes üzeneteihez rendkívüli érzéssel társítja a képalkotás elemeit, új kép-szöveg társításokat, abban az összhangban, amely – Szent Ágostonnal szólva – „a teremtett létrendbe oltott erő” -re mutat, azt sugározza.

Taschner Ferenc alkotásaiban érvényre jut a mester ars poetica-ja: A művészet Isten és az ember együttműködése.

Taschner Ferenc fafaragó életmű kiállítása szeptember 23-ig tekinthető meg a kópházi művelődési házban.

 

 

