27 perce
Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapott - fotók
Kópháza Község Önkormányzata Taschner Ferenc fafaragó részére Kópházáért kitüntető elismerést adományozott Kópháza község művészeti, kulturális és szellemi örökségének gyarapításáért, a keresztény hit értékrendjében elkötelezett, magas színvonalú alkotó-tevékenységének szolgálatáért.
Az elismerésről szóló oklevelet és plakettet a művész Véső és ecset elnevezésű életmű kiállításán Firtl Mátyás polgármester adta át – adta hírül közösségi oldalán Kópháza polgármestere.
A kópházi művelődési házban tartott, teltházas kiállításmegnyitón Firtl Mátyás személyes hangvételű megnyitóbeszédében – többek között – arról is szólt, hogy „Taschner Ferenc faragott képei hitvallások arról, amint készítőjük kópházi horvátként és határszéli magyarként a széppel a teremtett létrend erejét hirdeti, művészlélekkel … művészként és lélekkel.”
Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapottFotók: Kópháza Önkormányzat
Faragott, festett domborműveivel Taschner Ferenc, a fafaragás művészeként a képi metaforák mestereként tömöríti mondandóját, használja a tárgyak szimbolikáját, elvont- és áttételes üzeneteihez rendkívüli érzéssel társítja a képalkotás elemeit, új kép-szöveg társításokat, abban az összhangban, amely – Szent Ágostonnal szólva – „a teremtett létrendbe oltott erő” -re mutat, azt sugározza.
Taschner Ferenc alkotásaiban érvényre jut a mester ars poetica-ja: A művészet Isten és az ember együttműködése.
Taschner Ferenc fafaragó életmű kiállítása szeptember 23-ig tekinthető meg a kópházi művelődési házban.