Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapott - fotók

Az elismerésről szóló oklevelet és plakettet a művész Véső és ecset elnevezésű életmű kiállításán Firtl Mátyás polgármester adta át – adta hírül közösségi oldalán Kópháza polgármestere.

A kópházi művelődési házban tartott, teltházas kiállításmegnyitón Firtl Mátyás személyes hangvételű megnyitóbeszédében – többek között – arról is szólt, hogy „Taschner Ferenc faragott képei hitvallások arról, amint készítőjük kópházi horvátként és határszéli magyarként a széppel a teremtett létrend erejét hirdeti, művészlélekkel … művészként és lélekkel.”