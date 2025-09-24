Lightning Day 2.
8 órája
Elektromobilitás földön, vízen és levegőben Győrben
2022 után másodszor rendezik meg az LIGHTNING DAY-t Győrben a Dunakapu téren az E-asy Elektromobilitási Ügynökség szervezésében. A kiállítás mottója „Elektromobilitás földön, vízen, levegőben!” A rendezvény alternatívákat mutat be közlekedés környezet- és város-barát módjaira, különös figyelemmel a fenntarthatóságra, a megújuló energia felhasználására.
Szeptember 27-én 10 órától:
- e-személyautók
- e-robogók és motorkerékpárok
- e-rollerek és e-kerékpárok
- e-hajók (nemzetközi design-díj nyertes győri szereplővel)
- elektromos mikromobilitási, pénzügyi- és egyéb kapcsolódó szolgáltatók
- napelemes carport ( autóbeálló ), e-töltő és infrastruktúra forgalmazók
- kutatás és fejlesztés ( Széchenyi Egyetem )
- elektromos autósport
- hazai drón gyártó és forgalmazó
Az ingyenes kiállítás során ha az idő is engedi "drón-show" és elektromos élményhajóztatás lesz, este 18 órától pedig helyi zenekarok (Akkordeon, Red Rockets) lépnek a színpadra 20 óráig.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre