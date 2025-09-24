Elektromobilitás földön, vízen és levegőben Győrben

2022 után másodszor rendezik meg az LIGHTNING DAY-t Győrben a Dunakapu téren az E-asy Elektromobilitási Ügynökség szervezésében. A kiállítás mottója „Elektromobilitás földön, vízen, levegőben!” A rendezvény alternatívákat mutat be közlekedés környezet- és város-barát módjaira, különös figyelemmel a fenntarthatóságra, a megújuló energia felhasználására.

Szeptember 27-én 10 órától:

e-személyautók

e-robogók és motorkerékpárok

e-rollerek és e-kerékpárok

e-hajók (nemzetközi design-díj nyertes győri szereplővel)

(nemzetközi design-díj nyertes győri szereplővel) elektromos mikromobilitási, pénzügyi- és egyéb kapcsolódó szolgáltatók

napelemes carport ( autóbeálló ), e-töltő és infrastruktúra forgalmazók

kutatás és fejlesztés ( Széchenyi Egyetem )

elektromos autósport

hazai drón gyártó és forgalmazó

Az ingyenes kiállítás során ha az idő is engedi "drón-show" és elektromos élményhajóztatás lesz, este 18 órától pedig helyi zenekarok (Akkordeon, Red Rockets) lépnek a színpadra 20 óráig.