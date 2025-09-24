szeptember 24., szerda

Lightning Day 2.

1 órája

Elektromobilitás földön, vízen és levegőben Győrben

Címkék#alternatíva#LIGHTNING DAY#környezet

Kisalföld.hu

2022 után másodszor rendezik meg az LIGHTNING DAY-t Győrben a Dunakapu téren az E-asy Elektromobilitási Ügynökség szervezésében. A kiállítás mottója „Elektromobilitás földön, vízen, levegőben!” A rendezvény alternatívákat mutat be közlekedés környezet- és város-barát módjaira, különös figyelemmel a fenntarthatóságra, a megújuló energia felhasználására.

 

Szeptember 27-én 10 órától:

  • e-személyautók
  • e-robogók és motorkerékpárok
  • e-rollerek és e-kerékpárok
  • e-hajók (nemzetközi design-díj nyertes győri szereplővel)
  • elektromos mikromobilitási, pénzügyi- és egyéb kapcsolódó szolgáltatók
  • napelemes carport ( autóbeálló ), e-töltő és infrastruktúra forgalmazók
  • kutatás és fejlesztés ( Széchenyi Egyetem )
  • elektromos autósport
  • hazai drón gyártó és forgalmazó

Az ingyenes kiállítás során ha az idő is engedi  "drón-show" és elektromos élményhajóztatás lesz, este 18 órától pedig helyi zenekarok (Akkordeon, Red Rockets) lépnek a színpadra 20 óráig.

 

 

 

