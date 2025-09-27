Földön, égen, levegőben az elektromobilitás jegyében - fotók

Ismét megrendezték a LIGHTNING DAY-t Győrben a Dunakapu téren. Az E-asy Elektromobilitási Ügynökség szervezésében létrejött kiállítás mottója: „Elektromobilitás földön, vízen, levegőben!”

Elektromobilitás a figyelem középpontjában.

Fotó: Molcsányi Máté

Elektromobilitás mindenkinek

– A mai nap célja, hogy minél közelebb hozzuk a lakossághoz az elektromobilitást, mert fenntarthatóbb, környezetbarátabb és jól beilleszthető az élhető város gondolatába. A zaj- és levegőszennyezés csökkentése, a megújuló energia egyre nagyobb figyelmet kap. Az volt a cél, hogy az elektromobilitás minden szegmensét megmutassuk – mondta el az esemény szervezője, Hargitai István.

S valóban, az elektromos autók, rollerek, kerékpárok mellett voltak csodás hajók, drónok, mutatva, hogy valóban földön, vízen, levegőben is lehet közlekedni az elektromos eszközökkel.