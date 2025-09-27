szeptember 27., szombat

A jövő felé

1 órája

Földön, égen, levegőben az elektromobilitás jegyében - fotók

Címkék#kerékpár#LIGHTNING DAY#autó#roller#elektromobilitás

Napjainkban sokszor beszélünk a közlekedés nehézségeiről. Vannak alternatívák, köztük az elektromobilitás adhat választ a kihívásokra. A győri Dunakapu téren minden erről szólt.

Barki Andrea

Ismét megrendezték a LIGHTNING DAY-t Győrben a Dunakapu téren. Az E-asy Elektromobilitási Ügynökség szervezésében létrejött kiállítás mottója: „Elektromobilitás földön, vízen, levegőben!” 

elektromobilitás
Elektromobilitás a figyelem középpontjában.
Fotó: Molcsányi Máté

Elektromobilitás mindenkinek

– A mai nap célja, hogy minél közelebb hozzuk a lakossághoz az elektromobilitást, mert fenntarthatóbb, környezetbarátabb és jól beilleszthető az élhető város gondolatába. A zaj- és levegőszennyezés csökkentése, a megújuló energia egyre nagyobb figyelmet kap. Az volt a cél, hogy az elektromobilitás minden szegmensét megmutassuk – mondta el az esemény szervezője, Hargitai István.

S valóban, az elektromos autók, rollerek, kerékpárok mellett voltak csodás hajók, drónok, mutatva, hogy valóban földön, vízen, levegőben is lehet közlekedni az elektromos eszközökkel.

Földön, égen, levegőben az elektromobilitás jegyében

Fotók: Molcsányi Máté

Kimondottan e-bike és e-roller kereskedés és szervízpont nyílik hétfőn Győrben a Híd utcában. Mi a kerékpáros illetve e-rolleres közlekedést részesítjük előnyben, mert szinte mindenhova gyorsabban tudunk eljutni, mint autóval – mondta el a kiállításon is résztvevő cég egyik tulajdonosa. Az unióban készülő rollereket és bicikliket forgalmaznak középkategóriás árban, most nyitási akcióval. Szlogenjük: Új energia, ami kell a városnak.

elektromobilitás
A REnergy az elektromobilitás kellékeit forgalmazza és javítja hétfőtől új helyszínen.
Fotó: Molcsányi Máté

Az egyik legnépszerűbb kiállító a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Mercédesz kukásautója volt. A gyerekek örömmel másztak fel a vezetőfülkébe, és próbálták ki a kuka kiürítését. A 18 modern autót a MOHU nemrégen adta át a cégnek. Az újrahasznosítás is jelen volt, az italos kartonok szelektív gyűjtésére hívták fel a figyelmet.

Az italos kartonok szelektív gyűjtésére hívták fel a figyelmet.
Fotó: Molcsányi Máté

 

