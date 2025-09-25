Egyén és közösség - Motorok a Szauter úton, mint dilemma

A demokráciát sokan úgy értelmezik, hogy nekem mindent lehet, a közösség pedig azért van, hogy nekem jó legyen. Ismerősöm nemrégiben Kínában járt, elmondta, hogy óriásit fejlődött az ország, a XXV. században járnak, hozzájuk képest Európa egy poros kis település. Másfél milliárd ember építgeti a jövőt szorgalmasan, élete és vére árán, de egy másfél milliárdos országot nem lehet demokratikusan vezetni, egyik pillanatról a másikra átugrasztani két századot, a XIX. századból a hiperűrkorszakba, a sanghaji dzsunkák világából a felhőkarcolók és önvezető járművek közé. Viszont akkor marad a teljesellenőrzés, a fegyelem, a kamerarendszerek, amikor a kormányzat mondja meg, hogy mit csináljon a szeretet nép.

Motorok a Szauter úton, mint dilemma. Kína Európa ellen, avagy hogyan lehet a többségi társadalom érdekeinek érvényt szerezni a demokráciában?

Kína és Szabadhegy, nem szelíd motorosok

Adyváros, Szabadhegy egy része nyaranta nehezen alszik, mert éjfélkor is dübörögnek a motorok a Szauter úton, a fiatalok húzatják, hadd szóljon a lóerő. Fiatalság, bolondság, mondaná az ember, de ugyanakkor a többséget mégiscsak zavarja, valamit tenni kellene ellene. Hogyan lehet a többségi társadalom érdekeinek érvényt szerezni a demokráciában? Kizárólag erővel? De manapság sokan visszariadnak akkor, ha csak a szót is meghallják: erő. Márpedig valahogy érvényt kell szerezni, mert különben a demokrácia nem csak lemarad az olyan társadalmak mögött, ahol parancsokkal egy irányba állítják az akaratot, de szét is esik. A közösség fontosabb, mint az egyén - érdemes kimondanunk. Lejáróban azon idők szavatossága, amikor azt próbálgatta az emberiség, az egyénnek mindent szabad. Látjuk, hova vezetett. Ám a kínai totalitárius szemlélet sem megoldás, idegenkedik tőle az ókori hellenizmust éltető öreg kontinens. Keressük a megoldást, ideje megtalálni.