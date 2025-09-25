Megjöttünk
3 órája
Egy kisfiú született szerdán Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Szeptember 24-én született Sopronban: Kurcsics Donát (Kapuvár).
