Egészséges élet: mozgás, étkezés

A programot idén úgy hirdették meg, hogy a klubtagok a náluk nyaraló unokákkal vegyenek részt azon, erősítendő a családi jelleget. Nagy élmény volt a gyermekeknek, akik a csaknem hat kilométeres úton legalább nyolcat teljesítettek, mivel a dombokra felkapaszkodtak, a vízfolyás mellett szaladgáltak, sőt, kis gumicsizmás lábukkal a víz mélységét vizsgálták. Gondos klubtagsági és nagyszülői támogatással mind a félszáz gyalogló sikerrel teljesítette a túrát, amelynek végén frissítő kávé, üdítő és fagylalt is várta a Vinye állomásra érkezőket, ott pedig a létszám még tovább emelkedett. A gyaloglás utáni pihenő alkalmat adott a résztvevőknek az aktív időskori élet tapasztalatainak, az unokázás örömeinek megbeszélésére, miközben a gyerekek birtokba vették a presszónál lévő játszóteret. Többen vállalkoztak arra, hogy a vonat indulásáig még egy kisebb sétát tegyenek a Bakony szépséges táján. Néhány nappal később a tagok hasonló létszámban még egy túrát teljesítettek, mégpedig Gyarmaton, ahol a település melletti erdőben található Öreg Tölgy volt az úti cél.

A túra idén is sokakat megmozgatott.

A legutóbbi fontos program augusztus 25-én, hétfőn volt Fertőszentmiklóson a szabadidőközpontban. Az idősebbek étkezési tanácsokat hallgathattak meg az "Az vagy, amit megeszel" című előadás, bemutató keretében. A cél az volt, hogy a megszokott, de több esetben egészségre ártalmas ételek kiváltásához új főzési technikákat mutassanak be, táplálkozási szakértő közreműködésével, aki egyben kóstolót is tartott a résztvevőknek az ajánlott étkekből. A rendezvényre ez alkalommal elsősorban a klubtanácshoz tartozó ötven klub vezetőit várták, hogy az ismeretek a közvetítésükkel minél több klubban segítsék elő a klubtagok egészséges étkezését. A találkozón a második félév ugyancsak mozgalmasra tervezett eseményeiről, előkészületeiről is szót váltottak a klubvezetők.