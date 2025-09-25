4 órája
Szűréssel sokat tehetünk a hosszú életért, Óváron rendeznek egészségnapot
Családi Egészségnapot szervez a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szombaton 9-13 óra között a Flesch Központban. Egészségünkért szűrésekkel tehetünk.
Szeptember 27-én, szombaton 9 és 13 óra között a Flesch Központ ad otthont annak a nagyszabású egészségügyi rendezvénynek, amelyet a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szervez közösen. A Családi Egészségnap 2025 célja, hogy a lakosság számára ingyenesen és széleskörűen biztosítson egészségügyi szűréseket, tanácsadásokat, valamint hasznos információkat a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról.
Egészségünkért szűrésekkel
A program védnöke dr. Balogh Csilla belgyógyász–reumatológus szakorvos, osztályvezető főorvos, aki kiemelten fontosnak tartja a megelőzést és az időben történő felismerést.
Az eseményen a látogatók számos szakterülettel találkozhatnak. Lesz stroke-megelőzés és rehabilitációs tanácsadás, csontsűrűség-vizsgálat, szív- és érrendszeri szűrés boka-kar index vizsgálattal, valamint bőrgyógyászati és anyajegyellenőrzés. A szemészeti egészség jegyében zöldhályog-szűrés is elérhető lesz, míg a tüdőgyógyászati tanácsadások során az allergia, horkolás és dohányzás kérdéseivel is foglalkoznak.
A férfiak egészségét szolgálja az urológiai tanácsadás és prosztatarákszűrés, a nők számára pedig tapintásos emlővizsgálat és mammográfiai előjegyzés biztosít lehetőséget a korai felismerésre. Emellett fogászati és szájhigiéniai tanácsadás, szájüregi daganatszűrés, gasztroenterológiai konzultáció (IBS-szindróma témában) és reumatológiai tanácsadás is várja az érdeklődőket.
A prevenció jegyében a résztvevők testösszetétel-mérésen vehetnek részt, ahol életmód- és táplálkozási tanácsadás egészíti ki az eredményeket. Lesz hallásvizsgálat, látásvizsgálat, valamint fizikai érterápia és gyógytorna tanácsadás is, amely a tartásdiagnosztikára és a mozgásrendszer egészségére helyezi a hangsúlyt.
A lelki és társadalmi szempontokról sem feledkeznek meg: demenciáról közérthetően címmel tanácsadások és helyi szociális lehetőségek bemutatása is szerepel a programban. Emellett a Hospice Ház munkatársai ismertetik a palliatív ellátás lehetőségeit, segítve a hozzátartozókat és érintetteket.
A rendezvényen nemcsak szűrések és tanácsadások zajlanak, hanem gyógymasszázsal is készülnek, amely kiegészíti a testi-lelki egészséghez kapcsolódó szolgáltatásokat.
A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy bizonyos szűrésekhez TAJ-kártya szükséges, ezért érdemes azt magukkal hozni a látogatóknak.
A Családi Egészségnap nemcsak a megelőzés és felismerés fontosságára irányítja rá a figyelmet, hanem közösségi eseményként is erősíti a térség összetartását. A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának és számos helyi vállalkozásnak, intézménynek a támogatásával megvalósuló program remek lehetőséget kínál minden korosztálynak, hogy többet tegyen saját egészségéért és családja jólétéért.