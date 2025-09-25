Szűréssel sokat tehetünk a hosszú életért, Óváron rendeznek egészségnapot

Szeptember 27-én, szombaton 9 és 13 óra között a Flesch Központ ad otthont annak a nagyszabású egészségügyi rendezvénynek, amelyet a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szervez közösen. A Családi Egészségnap 2025 célja, hogy a lakosság számára ingyenesen és széleskörűen biztosítson egészségügyi szűréseket, tanácsadásokat, valamint hasznos információkat a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról.

Az egészségnap keretében számos szűréssel készülnek.

Fotó: Kerekes István

Egészségünkért szűrésekkel

A program védnöke dr. Balogh Csilla belgyógyász–reumatológus szakorvos, osztályvezető főorvos, aki kiemelten fontosnak tartja a megelőzést és az időben történő felismerést.

Az eseményen a látogatók számos szakterülettel találkozhatnak. Lesz stroke-megelőzés és rehabilitációs tanácsadás, csontsűrűség-vizsgálat, szív- és érrendszeri szűrés boka-kar index vizsgálattal, valamint bőrgyógyászati és anyajegyellenőrzés. A szemészeti egészség jegyében zöldhályog-szűrés is elérhető lesz, míg a tüdőgyógyászati tanácsadások során az allergia, horkolás és dohányzás kérdéseivel is foglalkoznak.

A férfiak egészségét szolgálja az urológiai tanácsadás és prosztatarákszűrés, a nők számára pedig tapintásos emlővizsgálat és mammográfiai előjegyzés biztosít lehetőséget a korai felismerésre. Emellett fogászati és szájhigiéniai tanácsadás, szájüregi daganatszűrés, gasztroenterológiai konzultáció (IBS-szindróma témában) és reumatológiai tanácsadás is várja az érdeklődőket.

A prevenció jegyében a résztvevők testösszetétel-mérésen vehetnek részt, ahol életmód- és táplálkozási tanácsadás egészíti ki az eredményeket. Lesz hallásvizsgálat, látásvizsgálat, valamint fizikai érterápia és gyógytorna tanácsadás is, amely a tartásdiagnosztikára és a mozgásrendszer egészségére helyezi a hangsúlyt.

A lelki és társadalmi szempontokról sem feledkeznek meg: demenciáról közérthetően címmel tanácsadások és helyi szociális lehetőségek bemutatása is szerepel a programban. Emellett a Hospice Ház munkatársai ismertetik a palliatív ellátás lehetőségeit, segítve a hozzátartozókat és érintetteket.