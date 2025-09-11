2 órája
A győri üzletasszony hobbija a dekorfestészet
Az utóbbi időben mintha újra divatba jönne a lakásokban a különleges falfelületetek kialakítása. Már nem csak festésben, tapétázásban, burkolásban gondolkodnak a falakat illetően az otthonukat építők vagy felújítók. A festékek terén is változások tapasztalhatók, a falak dekorálásának csak a képzelet szab határt. Egyre többen kapnak kedvet a dekorfal készítéséhez, s lesznek profik ebben az új szakmában, köztük a győri születésű Szeredi Anna is.
Az interneten nemrég jó néhány csodálatos dekorfal képével találkoztam. Örömmel láttam, hogy, készítőjük, Szeredi Anna földink, azaz győri születésű, ám ma már Budapest mellett, Gödön él. Amikor felvettem vele a kapcsolatot, kiderült, hogy éppen Győrben dolgozik egy falon, egy női fitness termet dekorál, így személyesen is találkozhattunk és kérdezhettem ezekről a csodás alkotásokról. Vélhetően most, amikor a 3 százalékos lakáshitel reneszánszát éli, és előtérbe kerül az otthon tervezése, egyre többen fognak találkozni ilyen megoldásokkal.
A dekorfal készítése a hobbinál már jóval több
Szeredi Anna a győri Kazinczy gimnáziumba járt. Ezt a Kisalföld napilap 1995. szeptember 4-i száma is bizonyítja, ugyanis a többi elsőssel együtt az újság címlapján szerepel a tanévnyitó ünnepségen. Édesanyja a mai napig megőrizte az emlékezetes lapszámot, így Anna meg is mutatta azt találkozásunkkor.
Pályamódosítás kényszerből
Anna a gimnázium befejezése után a soproni közgazdasági egyetemre, pénzügy szakirányra jelentkezett, mert szerette a matematikát. Az egyetem elvégzése után az építőiparban helyezkedett el, egy autópálya építő cég gazdasági osztályán dolgozott. Férjhez ment, párja egy borkereskedő céget alapított.
– Harmadik gyermekem születése után hagytam ott az építőipari céget, mert nagyon messze volt az otthonunktól a munkahelyem és a gyerekek mellett már nem tudtam megoldani a bejárást. Azóta a férjem családi vállalkozásában segítek, spanyol borokat forgalmazunk. Ebben Magyarországon mi vagyunk a legnagyobbak, minden ami folyik és spanyol, az van nálunk. A papírmunkát végzem és emellett hobbiként indult a falfestés – mesélte Anna, aki elmondta, hogy mindig szeretett rajzolni. Általános iskolás korában versenyekre járt, aztán sokáig kimaradt az életéből, majd a gyerekeivel ismét sokat rajzolt.
Az élet adott egy lehetőséget
– 5-6 évvel ezelőtt a testvéremtől kaptam ajándékba egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot, amin részt vettem. Ez akkora lökést adott, hogy elkezdtem először saját gyermekeim szobájának a falát dekorálni, aztán egyre több barát, rokon kérte, hogy fessek valamit az ő falukra is. Az interneten nagyon jó oktatóvideókat találtam, amelyeket végignéztem, aztán megpróbáltam én is megcsinálni. Nagyon sok magyar és külföldi művész videóját néztem meg, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Figyeltem a trendeket, hogy milyen irányba megy a falkészítés.
Három dimenziós strukturált falakat készítettem. Amikor már egyre jobban ment, beiratkoztam tanfolyamokra, oktatásokra. Először otthon próbáltam az új technikákat, de aztán egyszer csak elfogyott a falfelület, de egy idő után már a barátoknál is beteltek a falak – mesélte Anna, hogyan merült egyre jobban bele ebbe az alkotásba. Először csak jelenlegi lakóhelye, Göd környékén hirdette magát, aztán egyre többen igényelték a munkáját, fokozatosan egyre több megrendelése lett. Ma már az egész országból keresik, így Győr-Moson-Sopronba is nem csak családját, rokonságát látogatja, hanem mint most is, dolgozni is visszatér.
A jó szervezés mellé egy támogató férj is kell
De vajon három gyerek, munka és háztartás mellett hogyan jut idő a hobbira, a falfestésre?
– A megnövekedett igény kielégítéséhez nagyon jó szervezésre van szükség és egy támogató férjre – árulta el Anna a titkot. Mint mondja, az alkalmazott technikától is függ, mennyi ideig tart egy alkotás elkészítése, de egy 10 négyzetméteres felületet a száradási idők miatt 2 nap alatt elkészít általában. Szerencsére három lánya már nagyobb, mindhárman örökölték édesanyjuk, de akár távolabbi felmenőik rajztehetségét. Van, amelyikük már be is segít édesanyjának a falfestésbe.
S vajon miért szereti Anna ezt az általa inkább hobbinak, mint munkának tartott tevékenységet?
– Az fogott meg ebben a technikában, hogy összhangba lehet hozni a tereket a berendezésekkel, életet, harmóniát hozok a lakásokba, és látni, hogy ezzel milyen örömet okozok a tulajdonosaiknak.
- Készítettem már koptatott falat, ahol a glettet színeztem és mostam össze a különböző színű gletteket egymással illetve stencillel lehet domború formákat létrehozni.
- De bármilyen tárggyal lehet dekorációt felvinni a falra, bármivel lehet mintázni,
- akár egy buborék fóliával, egy krokodilhengerrel, vagy csipketerítővel is.
Találkoztam különös kérésekkel is, mint például egy afrikai gyökerekkel rendelkező úr egy barlang wc-t kért, és olyan is lett, mint egy ősember barlang, tele bivalyokat üldöző vadászokkal. Nincs két egyforma fal, az alkotásnak még a képzelet sem szab határt – vallja Anna, aki szívesen fest gyermekek részére is. Tavaly egy gödi óvoda falát festette meg a gyerekekkel együtt alkotva.
A megrendelők vagy konkrét igénnyel keresik meg, vagy rábízzák a szín és formavilág kialakítását. Sokan azért választják ezt a megoldást, mert ez sokkal tartósabb falfelületet eredményez, mint a hagyományos festés vagy tapétázás. Mivel felülete kezelt, ezért mosható, takarítható, az időjárás viszontagságai sem ártanak neki. Már nem csak falat festenek, hanem képeket is lehet ugyanezzel a technikával készíteni. Az alkalmazott technika olyan sokszínű, hogy nincs két egyforma alkotása. Egyedi, nincs még egy ilyen a világon! Nyugodtan kijelenthető: művészet!