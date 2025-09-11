A győri üzletasszony hobbija a dekorfestészet

Az interneten nemrég jó néhány csodálatos dekorfal képével találkoztam. Örömmel láttam, hogy, készítőjük, Szeredi Anna földink, azaz győri születésű, ám ma már Budapest mellett, Gödön él. Amikor felvettem vele a kapcsolatot, kiderült, hogy éppen Győrben dolgozik egy falon, egy női fitness termet dekorál, így személyesen is találkozhattunk és kérdezhettem ezekről a csodás alkotásokról. Vélhetően most, amikor a 3 százalékos lakáshitel reneszánszát éli, és előtérbe kerül az otthon tervezése, egyre többen fognak találkozni ilyen megoldásokkal.

A dekorfal készítés mestere, Szeredi Anna nemrégen egy női fitness termet dekorált.

A dekorfal készítése a hobbinál már jóval több

Szeredi Anna a győri Kazinczy gimnáziumba járt. Ezt a Kisalföld napilap 1995. szeptember 4-i száma is bizonyítja, ugyanis a többi elsőssel együtt az újság címlapján szerepel a tanévnyitó ünnepségen. Édesanyja a mai napig megőrizte az emlékezetes lapszámot, így Anna meg is mutatta azt találkozásunkkor.

Anna jó pár évvel ezelőtt a Kisalföld címlapján.

Pályamódosítás kényszerből

Anna a gimnázium befejezése után a soproni közgazdasági egyetemre, pénzügy szakirányra jelentkezett, mert szerette a matematikát. Az egyetem elvégzése után az építőiparban helyezkedett el, egy autópálya építő cég gazdasági osztályán dolgozott. Férjhez ment, párja egy borkereskedő céget alapított.

– Harmadik gyermekem születése után hagytam ott az építőipari céget, mert nagyon messze volt az otthonunktól a munkahelyem és a gyerekek mellett már nem tudtam megoldani a bejárást. Azóta a férjem családi vállalkozásában segítek, spanyol borokat forgalmazunk. Ebben Magyarországon mi vagyunk a legnagyobbak, minden ami folyik és spanyol, az van nálunk. A papírmunkát végzem és emellett hobbiként indult a falfestés – mesélte Anna, aki elmondta, hogy mindig szeretett rajzolni. Általános iskolás korában versenyekre járt, aztán sokáig kimaradt az életéből, majd a gyerekeivel ismét sokat rajzolt.

Az élet adott egy lehetőséget

– 5-6 évvel ezelőtt a testvéremtől kaptam ajándékba egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot, amin részt vettem. Ez akkora lökést adott, hogy elkezdtem először saját gyermekeim szobájának a falát dekorálni, aztán egyre több barát, rokon kérte, hogy fessek valamit az ő falukra is. Az interneten nagyon jó oktatóvideókat találtam, amelyeket végignéztem, aztán megpróbáltam én is megcsinálni. Nagyon sok magyar és külföldi művész videóját néztem meg, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Figyeltem a trendeket, hogy milyen irányba megy a falkészítés.