II. Decem Futás - Mutatjuk a pannonhalmi verseny legjobbjait - fotók

A verseny növekvő ismertségét mutatja, hogy közel 90 gyermek állt rajthoz a rövidebb távokon, míg a fő, 5 és 10 kilométeres futamban több mint 130 induló küzdötte le a dimbes-dombos pályát. A népes mezőny mutatja, mennyire széles közönséget mozgat meg a rendezvény: a legfiatalabbaktól a tapasztalt atlétákig mindenki megtalálhatta a kihívást, amihez kedve és ereje volt. A rajtvonalnál sok ismerős arc gyűlt össze: rengeteg visszatérő futó érkezett az első Decem Futásról, és kiemelkedő létszámmal képviseltették magukat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai, akik Török Loránd tanár úr vezetésével érkeztek.

Az újabb Decem Futás nagyszerű mezőnyt, remek hangulatot hozott Pannonhalmán.

Színes kísérőprogramok a Decem Futáson

A futókat és szurkolókat idén is sokféle kísérőprogram várta. Gallai (Schaub) Zsuzsa jóvoltából masszázs segítette a regenerációt, Horváth Viki a Bemer-kezelést mutatta be, kóstolni lehetett az ALLRYS természetes, rizs-alapú smart foodokat és elektrolitpótló italokat.

A gyerekfutam résztvevői a célba érés után gofrit kaptak, majd a Pletycaféban fagyival jutalmazhatták meg magukat.

A rendezvényen megjelent a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, akik rövid, interaktív programokkal és tanácsokkal színesítették az eseményt.