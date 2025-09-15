25 perce
II. Decem Futás - Mutatjuk a pannonhalmi verseny legjobbjait - fotók
Szeptember második hétvégéjén ismét futócipők dobogásától zengett Pannonhalma: második alkalommal rendezték meg a Pannonhalma Decem Futást, amely a tavalyi siker után idén még népesebb és erősebb mezőnyt vonzott. Az indulók közé ezúttal a helyi futók mellett a környező településekről, Győrből és az ország távolabbi részeiről, még Kelet-Magyarországról is érkeztek. Sőt Szlovákiából, és Ausztriából is jöttek, ami nemzetközibb hangulatot adott a Decem Futásnak. A tavalyi kellemetlen, esős időjárás után szerencsére most a futókat a reggeli enyhe felhős eget követően napos, kedvező idő segítette.
A verseny növekvő ismertségét mutatja, hogy közel 90 gyermek állt rajthoz a rövidebb távokon, míg a fő, 5 és 10 kilométeres futamban több mint 130 induló küzdötte le a dimbes-dombos pályát. A népes mezőny mutatja, mennyire széles közönséget mozgat meg a rendezvény: a legfiatalabbaktól a tapasztalt atlétákig mindenki megtalálhatta a kihívást, amihez kedve és ereje volt. A rajtvonalnál sok ismerős arc gyűlt össze: rengeteg visszatérő futó érkezett az első Decem Futásról, és kiemelkedő létszámmal képviseltették magukat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai, akik Török Loránd tanár úr vezetésével érkeztek.
Színes kísérőprogramok a Decem Futáson
A futókat és szurkolókat idén is sokféle kísérőprogram várta. Gallai (Schaub) Zsuzsa jóvoltából masszázs segítette a regenerációt, Horváth Viki a Bemer-kezelést mutatta be, kóstolni lehetett az ALLRYS természetes, rizs-alapú smart foodokat és elektrolitpótló italokat.
A gyerekfutam résztvevői a célba érés után gofrit kaptak, majd a Pletycaféban fagyival jutalmazhatták meg magukat.
A rendezvényen megjelent a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, akik rövid, interaktív programokkal és tanácsokkal színesítették az eseményt.
II. Decem Futás PannonhalmánFotók: Dr. Németh-Csigai Krisztina
Erősebb eredmények, neves indulók
A mezőny nemcsak népesebb, de erősebb is lett: a tavalyinál lényegesebben jobb idők születtek. Az idei sztárinduló Nagy Juli, a 2023-as félmaraton magyar bajnoka volt, aki kiváló formában futott, és a 10 km-es futamban, legyőzte a tavalyi elsőt, Zákányi Pannát. Teljesítménye nemcsak ezért kiemelkedő, hanem azért is, mert ezzel a Spiriev-táblázat alapján számított legjobb eredmény az övé lett, megelőzve a férfi 10 km-es győztes Lovász Lászlót.
A befutóknál szoros küzdelmek alakultak ki, több rutinos futó mellett bemutatkoztak fiatal tehetségek is, Spreitzer Boldizsár nemrég még az U18-as hegyifutó világbajnokságon képviselte a magyar színeket. De itt volt, és dobogóra állhatott Thuróczy Bertalan, aki nemcsak kiváló futó, Orvosbiológiai mérnök, író, hanem igazán inspiráló személyiség. Élmény volt vele találkozni.
Részletes eredmények
5 km Férfiak
TORDAI Richárd /ENSPORT/ 00:17:15
IMRE Pál /Pannonhalmi Bencés Gimnázium/ 00:18:12
SPREITZER Zsigmond /Pannonhalmi Bencés Gimnázium/ 00:18:52
Nők
BÁRÁNY-BALOGH Barbara /Osze Triatlon/ 00:20:17
FEKETE Éva 00:22:14
MATYKÓ Zsuzsanna /Osze Triatlon/ 00:22:31
10 km Férfiak
LOVÁSZ László /HASE/ 00:35:33
FÜLÖP Norbert /Tapolcai Trappolók SE/ 00:37:20
THURÓCZY Bertalan 00:37:37
Nők
NAGY Julianna 00:39:03
ZÁKÁNYI Panna /Sashegyi Gepárdok/ 00:40:05
DR. SZABÓ Erika 00:50:09
Gyerekfutam - 250 m
Fiúk
JENEI Áron 00:01:23
MIHÁLY Magor 00:01:23
MÖBIUS Erik 00:01:23
Lányok
NÉMETH Boglárka 00:01:23
JELENCSIK Anna 00:01:25
BALÁZS Blanka 00:01:41
Gyerekfutam - 500 m Fiúk
TAKÁCS Dominik 00:02:08
TÓTH Szabolcs 00:02:10
KRÁNITZ-SÁRI Benjamin 00:02:17
Lányok
JENEI Anna 00:02:12
NYEZSNYIK Letícia 00:02:13
TÓTH Kinga 00:02:16
Gyerekfutam - 1000 m Fiúk
CZAP Vince 00:03:14
VECSERA Ákos 00:03:48
VECSERA Zalán 00:03:52
Lányok
TÓTH Bianka Bíborka 00:03:37
TÓTH Zsófia 00:04:13
PÁLINKÁS Villő 00:04:15
Díjátadás és elismerések
Az eredményhirdetésre a versenyközpontban, a Pannonhalma Porta Látogatóközpont parkolójában került sor. A győzteseket és helyezetteket, a kategóriák dobogósait Vas Gábor polgármester, a Pannonhalma Firmitudo Futó Egyesület vezetői és a támogatók képviselői köszöntötték, ezzel is hangsúlyozva, hogy a verseny mögött erős összefogás áll. A díjak átadása után Vas Gábor polgármester köszönte meg a szervezést Szekeres Annának, az Egyesület elnökségi tagjának.
Barátok, futóközösségek
A verseny különlegessége, hogy a közösségi futásokon rendszeresen részt vevő barátok is szép számmal eljöttek. Sokan közülük egy héttel korábban még a félmaraton magyar bajnokságán álltak rajthoz, de most is örömmel futottak együtt, bizonyítva: a sport számukra nemcsak kihívás, hanem életforma és baráti kapocs is.
Egyre erősebb hagyomány
A II. Pannonhalma Decem Futás bebizonyította, hogy rövid idő alatt hagyomány születhet: egy év alatt bővült a mezőny, javultak az eredmények, és a futók ismerős mosollyal tértek vissza. A szervezők már most a jövő évi eseményre készülnek, a résztvevők pedig egyetértettek: ez a futás a sport mellett a közösségről szól, és minden évben egyre nagyobb élményt ad.
Nem kérdés, 2026-ban jöhet a III. Decem Futás.
Köszönet a támogatóknak
- A szervezők ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak, akik felajánlásaikkal és támogatásukkal segítették az esemény létrejöttét.
- Külön köszönet illeti a Pannonhalma Firmitudo Futó Egyesület lelkes tagjait és a hozzájuk csatlakozó önkénteseket, valamint Fleck Nikolettet és Ress Anitát, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.