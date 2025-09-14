A Happy Gangtől volt hangos Csorna, szombaton a Városnapokon koncertezett az együttes - fotók

Véget ért a csornai Városnapok rendezvénysorozat. Szombaton délután gyerekprogramok szórakoztatták a legkisebbeket, a színpadon pedig helyi táncos csoportok mutatkoztak be a Csornán mindeni táncol produkcióban. Este a The Beatones és a Happy Gang koncertezett, majd Compact Disco volt és a The25PM Kecso&DMTR formáció zenélt a Városnapok zárásaként.

Csornán mindenki táncol! Bemutatkoztak a helyi táncos csoportok. Fotó: Tóth Attila

Fotó: Toth Attila Csorna

A műsorok idején a gasztroutcában finom ételek és italok fokozták a hangulatot.