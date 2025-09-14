Városnapok Csornán
1 órája
A Happy Gangtől volt hangos Csorna, szombaton a Városnapokon koncertezett az együttes - fotók
Szombaton, a csornai Városnapok második napján is a zenéé volt a főszerep. Koncerteken csápolhatott a közönség, sztárvendég a Happy Gang volt.
Véget ért a csornai Városnapok rendezvénysorozat. Szombaton délután gyerekprogramok szórakoztatták a legkisebbeket, a színpadon pedig helyi táncos csoportok mutatkoztak be a Csornán mindeni táncol produkcióban. Este a The Beatones és a Happy Gang koncertezett, majd Compact Disco volt és a The25PM Kecso&DMTR formáció zenélt a Városnapok zárásaként.
Véget ért a csornai Városnapok
A műsorok idején a gasztroutcában finom ételek és italok fokozták a hangulatot.
Csornai Városnapok - szombatFotók: Tóth Attila
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre