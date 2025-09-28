1 órája
Ha egyetért azzal, hogy a régi dolgok a legjobbak, ezt a kvízt Önnek találtuk ki
Tímár Péter 1997-ben bemutatott filmjéért sokan rajonganak: nemhogy kopna a fénye az idő múlásával, hanem egyre fényesebb. A Csinibaba című alkotásából készítettünk kvízt, de vigyázat, csak nagyon szemfülesek tudják helyesen kitölteni.
A Kádár-korszak elején, 1962 augusztus végén játszódik a Csinibaba története. A cselekmény középpontjában a KISZ által meghirdetett Ki mit tud? áll. A győztes produkció részt vehet a Világifjúsági találkozón a távoli Helsinkiben. Mivel a finn főváros az áhított Nyugaton van, a felhívás sokak fantáziáját megmozgatja.
No de, kezdjük is a Csinibaba-kvízt!
