Ha egyetért azzal, hogy a régi dolgok a legjobbak, ezt a kvízt Önnek találtuk ki

Tímár Péter 1997-ben bemutatott filmjéért sokan rajonganak: nemhogy kopna a fénye az idő múlásával, hanem egyre fényesebb. A Csinibaba című alkotásából készítettünk kvízt, de vigyázat, csak nagyon szemfülesek tudják helyesen kitölteni.

Pardavi Mariann

A Kádár-korszak elején, 1962 augusztus végén játszódik a Csinibaba története. A cselekmény középpontjában a KISZ által meghirdetett Ki mit tud? áll. A győztes produkció részt vehet a Világifjúsági találkozón a távoli Helsinkiben. Mivel a finn főváros az áhított Nyugaton van, a felhívás sokak fantáziáját megmozgatja.

csinibaba kívz kisz kádár
Egy, a sok zseniális jelenetből. Csinibaba-kvízünkért görgessen lejjebb!

No de, kezdjük is a Csinibaba-kvízt!

1.
Simon bá a film elején bemondja a lottószámokat, ám az utolsó számot nem meri. Végül úgy húzza ki a méregfogát a dolognak, hogy azt a Népszabadság közli. Melyik a kérdéses szám?
2.
A film egyik mellékszála szerint a rendőrség szatírt köröz. Nem akármilyen szatírt, bőröndöset. Mit rejt a bőrönd valójában?
3.
Bajkon úrtól több ízben elhangzik a film során: Simon bá, nem lehetne? Mit szeretne Bajkon úr, amit csak a fim legvégén kap meg?
4.
Ede elhagyta a dobverőit. Mit hozott helyette a barátnője, Tupírka?
5.
Milyen dalt kér a közönség a fiúktól a Ki mit tud? elődöntőjén?
6.
A film egyik legendás mondata szerint Helsinki momentán Nyugat, de már komp jár át… Hova is?
7.
Milyen táncot járnak a magányos szívek vendéglőjében, ahová mindenki egyedül jár?
8.
Milyen tanácsot ad Angéla édesapja? Mi egy lány legfőbb értéke?
9.
Miért akart kijutni Helsinkibe az egyik főszereplő, Attila?
10.
Hol dolgoznak a beategyüttest alapító fiúk?

