Csak kislányok születtek szerdán Győrben, különleges neveket kaptak
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 3.-án születtek Győrben: Kuti Norina (Győr), Demeter Léna (Győr), Sáling Róza (Mosonmagyaróvár), Mészáros Zsófi (Nyúl).
