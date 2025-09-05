Megjöttünk
1 órája
Fiúk születtek csütörtökön Győrben és Magyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 4-én születtek:
Győrben: Kiss Kornél (Győr).
Mosonmagyaróváron: Frank Ármin (Kimle).
