Chicagói sikertörténet: rangos nemzetközi versenyen remekelt a Széchenyi Egyetem szimulátorcsapata

2025 eleje óta versenyez hazai és nemzetközi porondon a Széchenyi István Egyetem e-sport-divíziójának első profi szimulátorcsapata, amely többek között már az amerikai Daytona 24 órás versenyen, illetve a világ egyik legnagyobb szimulátoros autóversenyén, a Le Mans-i 24 órás futam virtuális változatának megfelelő Majors 24-en is bizonyította tudását.

Varga Máté, Oláh Dániel és Tóth Dávid kiváló eredménnyel képviselték az Egyesült Államokban a Széchenyi István Egyetem szimulátorcsapatát. Fotó: Széchenyi István Egyetem

A győri csapat tagjai nemrég újabb jelentős sikert értek el: szeptember 5. és 7. között a chicagói Sim Gaming Expo-n mutatkoztak be a Challenge Series LAN döntőjében. A közel tízezer látogatót vonzó eseményen számos neves autóversenyző vett részt, jelen volt például a McLarent képviselő Tony Kanaan IndyCar-bajnok és Indy 500-győztes, de a versenyben rajthoz állt a virtuális autóversenyzés több ismert alakja is.

Az esemény nemcsak a versenyzésről szólt: a kiállításon a világ legnagyobb szimulátorgyártói – köztük a Simucube, a Heusinkveld, a Gomez Sim Industries, a Corsair, a Cube Controls és a Simagic – mutatták be legújabb fejlesztéseiket. A háromnapos rendezvény így egyszerre volt világszínvonalú e-sport-bajnokság, technológiai bemutató és közösségi találkozási pont a terület kedvelőinek.

A nemzetközi megmérettetés a központi helyszínen, tizenöt profi szimulátoron zajlott, a harminc döntőbe jutott játékos küzdelmeit pedig egy több száz fős nézőtérrel ellátott óriáskivetítőn követhették az érdeklődők. A korábbi selejtezők eredményeként a Széchenyi István Egyetem csapatának három versenyzője – Oláh Dániel, Tóth Dávid és a győri születésű Varga Máté – ezernél is több pilóta közül kvalifikálta magát a legjobbak közé.

A Challenge Series döntőjében Oláh Dániel bizonyult a legjobbnak, aki így hatezer dollárnyi – mintegy kétmillió forint értékű – díjat nyert. Csapattársa, Tóth Dávid a dobogó második fokára állhatott, amiért 1700 dollár – megközelítőleg 570 ezer forint – értékben tárgynyereményt vihetett haza. Ebben a versenyszámban Varga Máté a negyedik helyet szerezte meg.

Az expón megrendezett, gyorsaságra fókuszáló Time Attack kihívások is magyar sikereket hoztak: az ötszáznál is több indulóból Tóth Dávid az első, Varga Máté pedig a harmadik helyen végzett. A Széchenyi-egyetem csapatának versenyzői így összesítésben két arany-, egy-egy ezüst- és bronzéremmel, valamint negyedik hellyel zárták a hétvégét.