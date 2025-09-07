3 órája
Időutazás a Római Birodalomba: Carnuntum titkai - fotók, videó
Carnuntum, az osztrák-magyar határ mentén fekvő római kori város, egykor Pannónia fővárosaként katonai tábornak, polgárvárosnak és kereskedelmi központnak is otthont adott. Carnuntum titkai: aki ma ellátogat ide, rekonstruált épületekben, fürdőben és az amfiteátrumban járhatja be az ókori mindennapok helyszíneit.
Az érdeklődők kipróbálhatják a római konyha különlegességeit, miközben testközelből élhetik át az antik világ hangulatát. A régészeti park kulturális szervezőinek vezetője, Flavius Kyrill Blume magyar nyelvű tárlatvezetésekkel mutatja be a város történetét. A hétvégén a Római fesztivál várja a látogatókat gladiátorharcokkal, izgalmas programokkal és korabeli ételekkel. Carnuntum: aki ma ellátogat ide, bejárhatja az ókori mindennapok helyszíneit.
Carnuntum: Időutazás a Római Birodalomba
A római világ öröksége - Római fesztival Carnuntumban (szept. 6–7.). Carnuntumban az Archeológiai Parkban visszautazhatunk kétezer évet az időben, abba a korba, amikor itt íródott a Római Birodalom történelme.
Carnuntum 285 kilométerre fekszik Budapesttől, Bécs és Pozsony között. A város a Római Birodalom egyik legfontosabb katonai és kereskedelmi központja volt Pannónia provincia területén.
A településen immár 130 éve folynak régészeti kutatások. 2021 óta a Römerstadt Carnuntum és az itt fennmaradt emlékek az UNESCO világörökség részét képezik, a gyűjteményben több millió tárgy található. Az 2012 és 2015 közötti felmérések során modern, roncsolásmentes módszerekkel – például georadarral és lézeres szkenneléssel – sikerült feltérképezni szinte az egész várost.
Flavius Kyrill Blume elmondta lapunknak, hogy a római település helyét már a középkorban is ismerték, de a szervezett ásatások a XIX. század második felében indultak, Habsburg-megbízásból.
– Az első régészeknek nem fizettek, hanem a feltárt tárgyakat hasznosíthatták. Az összes követ, olajlámpát vagy ólomleletet elvihették – magyarázta az idegenvezető. Hozzátette: a harmincas években Hitler is felfigyelt Carnuntumra, Mussolini pompeji ásatásaihoz hasonlóan. A második világháború megszakította a munkát, majd az ötvenes-hatvanas években indult újra a feltárás. 2006-tól kezdődött meg a házak rekonstrukciója, amelyek ma is használatban vannak.
Katonák és polgárok városa
A helyi múzeumban római sírkövek is láthatók, amelyek az elhunytak nevét, korát és társadalmi rangját örökítik meg – többségük katona volt. Egy nagy vásznon egyszerre három filmet is vetítenek, a város makettje pedig a 3. századi katonai tábort, és a polgárvárost mutatja be.
Carnuntum Kr. u. 6-ban jött létre Tiberius katonai táboraként. Később állandósult, és ötezer katona állomásozott itt a Duna menti határ védelmére. Idővel civil lakosság is letelepedett, a város pedig virágzó kereskedelmi központtá vált: Kr. u. 200 körül már hatvanezer ember élt itt, császári helytartóval, fórumokkal, bíróságokkal és fürdővel.
193-ban Septimius Severus innen indult Rómába, ahol császárrá kiáltatta ki magát. Carnuntum ekkor kapott kolónia rangot, és két amfiteátrummal is büszkélkedhetett. Ma a Heidentor, vagyis a pogánykapu maradt meg. A hanyatlás a 4–5. század fordulóján kezdődött.
– Na, kik miatt? Hát a hunok miatt – mondta viccesen Flavius, aki a magyar történelem és kultúra nagy rajongója is. A Bécsi Egyetemen hungarológiát tanult, és gyerekkorában sok időt töltött Magyarországon.
Élő történelem
Carnuntumban a látogatók interaktív módon élhetik át az ókori életet. Az épületekben mindent meg lehet érinteni és ki lehet próbálni: az amforák, olívaolaj- és bortárolók segítségével képet kaphatnak a mindennapi életmódról és étrendről. Megkóstolhatják többek között a fokhagymás-sajtos moretum krémet vagy a garummal ízesített ételeket.
– A házakban érezhető a római lélek. Ha szerencséjük van, akár egy antik előadásba is belecsöppenhetnek – magyarázta Flavius.
A Lucius-ház és a Villa Urbana fürdői, latrinái és fűtési rendszerei az akkori életkörülményeket szemléltetik. A fürdő és a közösségi vécék a társasági élet központjai voltak, ahol beszélgettek, üzleteket kötöttek. A rekonstruált padlófűtés ma is érzékelteti, mennyire meleg lehetett a helyiségekben.
Lucius házában oltár is áll, amely a ház védelmét szolgálta. A turisták megcsodálhatják a polgári élet kényelmének részleteit, a márványdíszítéseket és az épület különleges akusztikáját.
Fél nap az ókorban
A teljes park bejárásához legalább fél nap szükséges. A látogatások 10–15 fős csoportokban zajlanak, magyar nyelvű útmutató is elérhető. Minden év májusában az amfiteátrumban megrendezik a gladiátorok napját, ahol a Família Gladiatoria Glácanuntina tagjai valósághű, rögtönzött küzdelmeket vívnak. A laniszta felügyelete és a támogatók segítsége garantálja az autentikus élményt.
A településhez közeli Bad Deutsch-Altenburgban található a Museum Carnuntinum, amely az ásatásokból származó kincseket őrzi.
A hétvégén lesz a Római fesztivál: gladiátorharcok, családi programok és kulináris különlegességek várják a látogatókat.
Flavius is ott lesz, ahogy gyerekkorában annyiszor. Elmondta: 2012-ben, amikor visszatért, már több ház rekonstrukciója elkészült, és akkor határozta el, hogy itt akar dolgozni.
– Ott volt már a fürdő, a villa, a Lucius-ház, és én beleszerettem a városba – mesélte. 2019-ben jelentkezett magyar idegenvezetőnek, s rövidesen a park kulturális vezetője lett.
– Gyerekkorom óta vonz az ókori Róma. Soha nem Asterix oldalára álltam, mindig a szegény rómaiak pártján voltam, és tudtam, hogy az antik világgal akarok foglalkozni – mondta.
A Flavius név eredetileg a római Flavius nemzetséghez tartozó férfiakat jelölte, jelentése „aranysárga” vagy „szőke”, utalva a hajszínre vagy a ragyogó jellemre. Az idegenvezető második neve Kyrill, ami görög eredetű. Nomen est omen.