Időutazás a Római Birodalomba: Carnuntum titkai - fotók, videó

Az érdeklődők kipróbálhatják a római konyha különlegességeit, miközben testközelből élhetik át az antik világ hangulatát. A régészeti park kulturális szervezőinek vezetője, Flavius Kyrill Blume magyar nyelvű tárlatvezetésekkel mutatja be a város történetét. A hétvégén a Római fesztivál várja a látogatókat gladiátorharcokkal, izgalmas programokkal és korabeli ételekkel. Carnuntum: aki ma ellátogat ide, bejárhatja az ókori mindennapok helyszíneit.

Fotó: Magyar Nemzet / Forrás: Römerstadt Carnuntum

Carnuntum: Időutazás a Római Birodalomba

A római világ öröksége - Római fesztival Carnuntumban (szept. 6–7.). Carnuntumban az Archeológiai Parkban visszautazhatunk kétezer évet az időben, abba a korba, amikor itt íródott a Római Birodalom történelme.

Carnuntum 285 kilométerre fekszik Budapesttől, Bécs és Pozsony között. A város a Római Birodalom egyik legfontosabb katonai és kereskedelmi központja volt Pannónia provincia területén.

A településen immár 130 éve folynak régészeti kutatások. 2021 óta a Römerstadt Carnuntum és az itt fennmaradt emlékek az UNESCO világörökség részét képezik, a gyűjteményben több millió tárgy található. Az 2012 és 2015 közötti felmérések során modern, roncsolásmentes módszerekkel – például georadarral és lézeres szkenneléssel – sikerült feltérképezni szinte az egész várost.

Carnuntumban 130 éve folyik tudományos kutatás. Fotó: Römerstadt Carnuntum

Flavius Kyrill Blume elmondta lapunknak, hogy a római település helyét már a középkorban is ismerték, de a szervezett ásatások a XIX. század második felében indultak, Habsburg-megbízásból.

– Az első régészeknek nem fizettek, hanem a feltárt tárgyakat hasznosíthatták. Az összes követ, olajlámpát vagy ólomleletet elvihették – magyarázta az idegenvezető. Hozzátette: a harmincas években Hitler is felfigyelt Carnuntumra, Mussolini pompeji ásatásaihoz hasonlóan. A második világháború megszakította a munkát, majd az ötvenes-hatvanas években indult újra a feltárás. 2006-tól kezdődött meg a házak rekonstrukciója, amelyek ma is használatban vannak.

Katonák és polgárok városa

A helyi múzeumban római sírkövek is láthatók, amelyek az elhunytak nevét, korát és társadalmi rangját örökítik meg – többségük katona volt. Egy nagy vásznon egyszerre három filmet is vetítenek, a város makettje pedig a 3. századi katonai tábort, és a polgárvárost mutatja be.