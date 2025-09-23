Kerékpárral érkeztek a diákok az iskolába - fotó, videó

A mozgás szeretete,

a környezetre való odafigyelés,

az energiakérdés,

az élelmiszer pazarlás és ehhez hasonló témáink vannak az évben.

Itt a településen a legtöbben autóval közlekednek, a gyerekeket ajtótól ajtói szállítják. Jó lenne, ha gyerekek megélhetnék, hogy milyen jó együtt kerezni az iskolába, ezért most első alkalommal szerveztük meg, de hagyományt szeretnénk belőle teremteni– tette hozzá az igazgatónő, aki a tanári kar, a szülők, az önkormányzat, a civilek példaértékű összefogását is említette a szervezés során, csakúgy, mint más megmozdulásokon.

A meglepetés vendég a győrújbaráti kerékpáros versenyző, Szijártó Zétény, az iskola volt diákja a főszervezők egy részével.

Fotó: Barki Andrea

A gyerekek a falu közepén álló iskolába négyfelől érkeztek a pedagógusok felvezetésével és a szülők kíséretében, a polgárőrség, és civilek segítettek a biztonságos haladásukat. A gyerekeket az iskolaudvaron frissítő és apró ajándék várta.

A Bringázz az iskolába akció résztvevőit üdítő és apró ajándék várta az iskolaudvaron.

Fotó: Barki Andrea

A különleges élményt fokozta egy meglepetés vendég. A győrújbaráti Szijártó Zétény a nyáron a Team United Shipping versenyzőjeként azokon az utcákon versenyzett, ahol annak idején megtanult biciklizni. Zétény az iskola diákja volt, édesanyja most is az iskolában tanít. A gyerekek a nyáron a Tour de Hongrie versenyen már találkozhattak vele, amint átsuhant a településen. A győrújbaráti diákok látványos műsorral készültek a versenyzők, főleg Zétény biztatására. Az eseményről készült videót érdemes menézni ezen a linken.