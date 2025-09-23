2 órája
Kerékpárral érkeztek a diákok az iskolába - fotó, videó
Megtelt biciklikkel a győrújbaráti általános iskola udvara kedden reggel. Mintegy 100 diák érkezett a négy égtáj felől tanári, szülői kísérettel iskolába. A Bringázz az iskolába akcióban részt vett Szijártó Zétény, aki a nyáron a Tour de Hongrie versenyén tekert a település útjain.
Az időjárás kegyes volt a kerékpárral érkezőkhöz kedden reggel. Az egy héttel ezelőttre tervezett Bringázz az iskolába megmozdulás most nem maradt el az eső miatt. Bár kicsit szomorkás volt az idő, a gyerekek jókedvén nem tudott rontani. Mintegy 100 diák indult a falu négy égtája felől kerékpárral a Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába a 600 tanuló közül tanári, szülői kísérettel. A legfiatalabb résztvevő az egyik öt éves kistesó volt. Az iskolába rajtuk kívül is többen érkeztek kétkerekűvel.
Hagyományteremtő céllal: Bringázz az iskolába
A győrújbaráti iskolában rendszeresen felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra. – Úgy érezzük, hogy a gyerekeken keresztül tudjuk a szülőket és a település lakóit is bevonni a zöldebb gondolkodásba – mondta Gaál Gabriella az iskola igazgatója, aki reggel személyesen üdvözölte az iskolába érkezőket. – Nagyon fontos, hogy már egész kicsi korukban tudatosuljon a gyerekeben, hogy rajtuk is múlik, milyen lesz a jövőjük.
Kerékpárral érkeztek a diákok az iskolábaFotók: Csapó Balázs
- A mozgás szeretete,
- a környezetre való odafigyelés,
- az energiakérdés,
- az élelmiszer pazarlás és ehhez hasonló témáink vannak az évben.
Itt a településen a legtöbben autóval közlekednek, a gyerekeket ajtótól ajtói szállítják. Jó lenne, ha gyerekek megélhetnék, hogy milyen jó együtt kerezni az iskolába, ezért most első alkalommal szerveztük meg, de hagyományt szeretnénk belőle teremteni– tette hozzá az igazgatónő, aki a tanári kar, a szülők, az önkormányzat, a civilek példaértékű összefogását is említette a szervezés során, csakúgy, mint más megmozdulásokon.
A gyerekek a falu közepén álló iskolába négyfelől érkeztek a pedagógusok felvezetésével és a szülők kíséretében, a polgárőrség, és civilek segítettek a biztonságos haladásukat. A gyerekeket az iskolaudvaron frissítő és apró ajándék várta.
A különleges élményt fokozta egy meglepetés vendég. A győrújbaráti Szijártó Zétény a nyáron a Team United Shipping versenyzőjeként azokon az utcákon versenyzett, ahol annak idején megtanult biciklizni. Zétény az iskola diákja volt, édesanyja most is az iskolában tanít. A gyerekek a nyáron a Tour de Hongrie versenyen már találkozhattak vele, amint átsuhant a településen. A győrújbaráti diákok látványos műsorral készültek a versenyzők, főleg Zétény biztatására. Az eseményről készült videót érdemes menézni ezen a linken.
A biciklis iskolába érkezés fő ötletadója Kundiné Paár Hajnalka, a negyedikesek tanító nénije volt, aki maga is sokat biciklizik, az aktív pedagógia elkötelezett híve. –Ez egy hosszútávra tervezett kezdeményezés, áprilisban újra tekerünk majd. Szeretnénk, ha minél többen gondolnák úgy, hogy a bicikli is lehet közlekedési eszközök a biztonságos iskolába jutáshoz. Azt szeretnénk, ha közösségek szerveződnének, hosszútávon a Bicibusz kezdeményezéshez szeretnénk csatlakozni – beszélt a távolabbi célról a tanárnő.
Az látszott, hogy a gyerekek és szülők is nagyon élvezték a kezdeményezést. Vidáman beszélgettek az iskolaudvaron a megérkezést követően, miközben a Zétény nem győzött autogrammot adni. Sorunkat kivárva kérdeztük, mit szól a kezdeményezéshez.
– Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek ide. Látszik a gyerekeken hogy élvezték. Nagyon jó, hogy a falunak van egy ilyen összetartó ereje, ami akár a biciklizésben, de másban is megnyilvánul. Örülök, hogy én is ebbe az iskolába járhattam és jó volt visszatérni ide.
kisalfold.hu videó
