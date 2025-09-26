szeptember 26., péntek

Bringa és e-roller jelölés lesz Ménfőcsanakon

Kisalföld.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya meghirdeti a kerékpárok és elektromos rollerek speciális pasztával történő megjelölését, amely a győri önkormányzat támogatásának köszönhetően a győri lakosok számára változatlanul ingyenes. A jelölést megelőzően a tulajdonosnak a jármű tulajdonjogát és a lakcímét hitelt érdemlően kell tudni igazolni.

A következő jelölés szeptember 27-én 9 órától 12 óráig a Bezerédj-kastély Művelődési Házban lesz.  (9012 Győr, Győri út 90.)

A jelölésre azt kérik, hozza magával a személyi igazolványát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványát és a kerékpárhoz, rollerhez tartozó iratait. Mielőtt jelölésre hozza eszközét ellenőrizze, hogy az rendelkezik –e egyedi azonosítóval! (a kerékpár vázába gyárilag beütött számsor, e-roller esetén gyári szám)

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség facebook

 

 

