Vajon melyik lett az év borászata?

1 órája

Megvannak Közép- és Kelet-Európa legjobb borai - vármegyeiek is a listán

Címkék#bor#borverseny#borszakértő#Pécsinger Szőlőbirtok#Pannonhalmi Rézi Roséj#vakkóstoló

Több mint ezer tételt neveztek a 4. Winelovers Wine Awards-ra. A Sauska Pincészet Az év borászata, de a borverseny legjobbjai között ott van a Kancellár Birtok cuvée-je és a Pécsinger Szőlőbirtok roséja is.

Kisalföld.hu

 Hét aranyérmével a Sauska Pincészet érdemelte ki Az év borászata címet a 4. Winelovers Wine Awards nemzetközi borversenyen, amelynek eredményeit szombaton hirdették ki a budapesti Corinthia Hotelben megtartott Winelovers 100 Nagykóstolón.

borverseny
Vakkóstolón választották ki nemzetközi borszakértők a borverseny legjobb borait. Fotó:Illusztráció

Borverseny vakkóstolóval

Közép- és Kelet-Európa legjobb borait 1063 nevezett tétel közül, három napon át tartó vakkóstolón választották ki nemzetközi borszakértők, köztük a világ legelismertebb szaktekintélyei, master of wine-ok, sommelier bajnokok, valamint az exportpiacok képviselői - közölték a szervezők szombaton az MTI-vel. A nemzetközi borversenyen legszebb eredményeket elért magyar borokat idén is a Winelovers 100 – A 100 Legjobb Magyar Bor nyomtatott magazin mutatja be, amely szintén a szombati kóstolón debütált. A borversenyen összesen 193 arany született, így a 100 legjobb közé a magazinba csak aranyérmes borok kerülhettek be. 

Kilencvenöt pont felett

A borversenyre nevezett magyar borok közül hat ért el 95 vagy afeletti pontszámot, és kapta meg a legrangosabb elismerést, a Grand Gold díjat. A 100-as lista első helyezettje a Grand Tokaj Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszencia 2013 lett, amely egyben a legjobb édes bor elismerést is megszerezte. A további dobogós helyeket a Préselő Aszú 2016, valamint a Kreinbacher Birtok Egoiste Magnum tradicionális pezsgő tudhatja magáénak.

 Az idei év újdonsága, hogy az 50 legjobb retail bort is szemlézték a magazinban: ebbe a kategóriába azok a borok kerültek, amelyek stabilan megtalálhatók az áruházláncok polcain, így könnyen beszerezhetőek a fogyasztók számára.

Kancellár és Pécsinger

Idén a Legjobb tradicionális pezsgő a Kreinbacher Birtok Egoiste 2017 Magnum lett a Legjobb egyéb pezsgő díját pedig a Szűcs Pincészet 2021-es ZZ Habzóbora érdemelte ki. A Legjobb illatos fehérbor kategória győztese a Préselő Pincészet Muscat Blanc 2023, a Legjobb reduktív fehérbor a Kancellár Birtok Nagy-Somlói Cuvée SomlAI 2021, míg a Legjobb hordós fehérbor a Holdvölgy Expression Tokaji Hárslevelű 2021. A Legjobb rozé bor kategória első helyezettjének a Pécsinger Szőlőbirtok 2024-es Pannonhalmi Rézi Roséját választotta a zsűri, amely a Legjobb gyömölcshangsúlyos vörösbor díjával a Kovács Pince 2022-es Lesencetomaj Kékfrankos Válogatását, a Legjobb tanninhangsúlyos vörösbornak járó elismeréssel pedig a Bock Pincészet 2012-es Capella Cuvée-jét tüntette ki. Az idei listán a Legjobb édes bor a Grand Tokaj Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszencia 2013, a Legjobb natúr bor a Wassmann Mundia 2022, míg a Legjobb retail bor a Pannon Tokaj Pincészet Dominium Muscat Lunel 5 puttonyos Tokaji Aszú 2017 lett.

 

