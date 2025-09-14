23 perce
Borbás Marcsi a soproni csodakertben járt
Közösségi oldalán osztotta meg a lenyűgöző helyről történetét Borbás Marcsi.
Mogyorósi Ritához a csodakertbe látogatott el Borbás Marcsi, és csodálta meg a kertjének szépségeit. Portálunkon nemrégiben olvasóink mutatták meg színpompás udvarukat és a növényorvos kertjét is megismerhették, amely bejutott az országos megmérettetésre.
Soproni kertbe látogatott Borbás Marcsi
Így jellemezték a honlapon a különleges kertet:
Kiöregedett szőlőskert helyén kelt életre ez a simogatóan kedves oázis. Nincs benne semmi extra, mondhatnánk. De amikor belesétálsz a virágtengerbe, körülölelnek a légiesen ringó virágok, a kerti lócán üldögélve ki se látszol belőle, akkor tényleg azt érzed, hogy elmerültél egy lágyan ölelő virágtengerben. Sorra veheted, hogy ilyen is van nálad, meg olyan is, de mitől lett ez az egész mégis olyan megkapó, hogy akár több száz kilométert is megéri utazni érte?
