Bicikliztek és futottak a győrújbaráti Rotarysok

Győrújbarátról a Pannonhalmi Főapátságig tekertek, illetve futottak a hétvégén. A résztvevők közül a távot mindenki teljesítette, a barátiak mellé csatlakoztak a győri és a mosonmagyaróvári Rotarysok is. Közösségi oldalukon a részletek mellett pár képet is közzétettek.

Forrás: Rotary Club Győrújbarát

A tekerés és futás bevételét a folyamatban lévő jótékonysági programjaira fordítja a Rotary Club Győrújbarát.