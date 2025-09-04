Jótékonysági tekerés
1 órája
Bicikliztek és futottak a győrújbaráti Rotarysok
Kerékpározást és futást szerveztek Győrújbarátról Pannonhalmára a győrújbaráti Rotarysok.
Győrújbarátról a Pannonhalmi Főapátságig tekertek, illetve futottak a hétvégén. A résztvevők közül a távot mindenki teljesítette, a barátiak mellé csatlakoztak a győri és a mosonmagyaróvári Rotarysok is. Közösségi oldalukon a részletek mellett pár képet is közzétettek.
A tekerés és futás bevételét a folyamatban lévő jótékonysági programjaira fordítja a Rotary Club Győrújbarát.
