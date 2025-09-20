Kigyógyult a rákból a győri humorista, kendőzetlen őszinteséggel beszélt a betegségről

Baranyai Barna, mosonszentmiklósi fiatal egyszerű falusi srácnak tartja magát, aki felkerül a nagyvárosba. 18 éves koráig eszébe se volt, hogy valaha a színház deszkáin szerepeljen. Hobbinak indult a győri színházban való színészkedés, majd a korábban szerepelni utáló fiatalból, először a slam poetry szerelmese, majd humorista lett. Itt jött meg a kedve ahhoz, hogy másokat szórakoztasson. Épp őszi turnéjával járja az országot, Győrben november 20-án ad stand up estet.

Öt év hallgatás után osztotta meg a történetét Baranyai Barna, győri humorista. Fotó: Mediaworks

Színészpalántából humorista

- Színészpalántaként is a nevettetés ragadott meg. Ugyan színész nem lett belőlem, de a humor esteken felveszek bizonyos karaktereket, szerepeket, amik közel állnak hozzám. Már kitaláltam egy összművészeti előadást, amelyben őrült tudós figurát fogok alakítani - árulta el Baranyai Barna, aki szerint a mai világban érdemes minél több lábon állni. Dolgozott már reklámszövegíróként, nyáron az esküvőszezonban ceremóniamester, valamint műsorvezetőként is tevékenykedik a tréningek mellett.

- Akármikor jöhet valami, ami kihúzza alólunk a talajt - fogalmazott Barna, aki 2020 szeptemberében kitapintott heretájékon egy citrommag nagyságú dudort. Azonnal orvoshoz fordult, épp időben, hogy megállítsák az akár végzetes kórt, mely a leggyakrabban a fiatalokat támadja. - A hererák tipikusan fiatal betegség, az onkológián egy rakás velem egykorúval szoktam ülni a váróteremben. Hónapok alatt is el tud vinni, de ha észreveszik, az egyik legkezelhetőbb ráktípus - világított rá a győri humorista.

Szerencsésen végződött Baranyai Barna sorsa

- A legtöbben félnek elmenni orvoshoz, ha valami oda nem illőt találnak a testükön. A történetemmel szeretném, ha minél többen figyelnének testükre és vizsgálnák magukat, hogy ha baj is van, időben észrevegyék - hangsúlyozta Baranyai Barna.

Az unilaterális hererákkal diagnosztizált fiatalt egy héttel később megműtötték, majd szerencsére sem kemoterápiára, sem sugárkezelésre nem kellett járnia, így megkezdődhetett a többhetes lábadozás.

- Nagyon olcsón megúsztam, azonnal átkapcsolt az agyam, hogy most cselekedni kell. A családot is és a páromat, ma már feleségemet is megviselte az eset, talán még jobban, mint engem. Inkább én vigasztaltam őket, ezért is tudtam, hogy nem csak magam miatt, de értük is meg kell tennem mindent az egészségemért - mondta.