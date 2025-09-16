Latinos lüktetésű, táncolós dallal rukkolt elő Azahriah és Young Fly - videó

Mint ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk, Azahriah október 17-én tér vissza Magyarország legnagyobb befogadóképességű beltéri helyszínének színpadára, az MVM Dome-ba. Azahriah új videóklipjének különlegessége, hogy kiegészül egy, a rendező Rádli Bencének szánt dallal, amelyben Manuel is feltűnik.

Azahriah: a latinos lüktetésű, táncolós, késő nyári hangulatú dal alapját szokásosan maga Azahriah készítette.

Forrás: MW Archívum

Azahriah és a jókívánságok

Íme az új dal:

A Thaiföldön készült anyagok forgatása közben a filmes motorbalesetet szenvedett, a felépülésére íródott, Azahriah és Manuel által jegyzett szám pedig a klip végén, a rendezőnek szánt jókívánságokkal teletűzdelve tűnik fel.

Azahriah októberben egy egész hétvégére beveszi az MVM Dome-ot – október 17-18-19-én is koncertet tart Magyarország legnagyobb fedett koncerthelyszínén, amelyekre a jegyek elővételben, rekordsebességgel keltek el.